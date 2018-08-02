Отключение света в Ростове-на-Дону август 2018: где и когда не будет электричества

Источник: Комсомольская правда

В эти дни без электричества останутся сотни домов, которые расположены в разных районах донской столицы.

Как сообщают энергетики, все отключения будут проводиться в дневное время. При этом все они плановые, их цель — не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

У горожан уже попросили прощения за причиненные неудобства.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону не будет электричества.

2 августа с 09:00 до 17:00:

— ул. Амбулаторная 1−39, 4−8; пер. Весенний 1−35, 2−36; пер. Глубокий 1−15, 2−16; пер. Котельный 1−5, 4−6; пер. Луганский 1−9, 2−8; пер. Луначарского 1−7, 2−4; пер. Маратовский 2−14, 7−13; пер. Нестерова 1−25, 2−26; ул. Портовая 5−87, 87А, 2−72; пер. Рыночный 1−21, 2−36; ул. Скрябина 1−27, 4−44; пер. Чайкиной 3−15, 4−8; пер. Анри Барбюса 1−15, 2−18; пер. Барнаульский 4−12, 5−9; пер. Бобруйский 2−14, 3−15; пер. Виражный 5−19; пер. Готвальда 1−21, 2−18; пер. Жигулёвский 2−6, 3−5; ул. Загорская 68−72; пер. Зеркальный 1−15, 2−18; ул. Петрашевского 1−35, 2−12; пер. Профильный 1−9, 2−4; пер. Юных Коммунаров 1−13.

— ул. Нансена 242−262; ул. Турмалиновская 2−16, 1−21; ул. Калиновская 2−22, 1−25; ул. Сельская1−25, 2−24; ул. Константиновская 2−18; пер. Шарнирный 2−8, 1−13; пер. Автомобильный 2−16, 1−21; пер. Семафорный 1−13, 2−14; пер. Казахстанский, пер. Искрянский.

— с/т Садовод; с/т Айро; с/т Союз; пос. Верхнетемерницкий, ул. Владикавказская 1−23, 2−28; ул. Красногвардейская 1−31, 2−32; ул. Бондаренко 16−22.

3 августа с 09:00 до 16:00:

— ул. Кулагина 19−21.

3 августа с 09:00 до 17:00:

— ул. Лисичанская 2−14, 7−19; ул. Ногинская 1−25, 2−32; ул. Куприна 1−37, 2−40; ул. Фадеева 1−39, 2−36; ул. Писемского 1−29, 2−38; ул. Стальского 1−41; ул. Лескова 11−31, 18−32; ул. Гомельская 1−19, 2−18; ул. Алма-Атинская 33−59, 44−98.

— ул. 26-го Июня 100−144, 107−133; ул. Лесозащитная 94−108, 85−91; ул. Печорская 92−98, 109−115; ул. Брянская 1−13, 2−12; пер. Сочинский 1−13, 2−12; ул. Дундича 55−67, 62−78; пер. Туапсинский 1−11, 35, 2−58; пер. Моздокский 1−31, 2−30.

— ул. Владикавказская 1−23, 2−28; ул. Красногвардейская 1−31, 2−32; ул. Бондаренко 16−22; ул. Волгоградская 1−23, 2−28; ул. Бондаренко 14, 14А, 14Б; ул. Текучёва 9−35, 18−66; ул. Муравьёва 2; ул. Булавина 1−11А; пер. Тудовой 2−10; пер. Артельный 5−9; пер. Громкий 1−11, 2−22; пер. Подсолнечный 1−9, ул. Балочная 12−34, 23−35.

до 10 августа с 09:00 до 17:00:

— пер. Глиссерный 1−33, 36−52; пер. ОГПУ 7−11; ул. Подгорная 42−58, 29−57; ул. Амбулаторная 153; пер. Красногорский 52, 54 .

6 августа с 09:00 до 13:00:

— ул. Андрея Сладкова 39−79, 94−194; ул. Быковского 2−48; ул. Манежная 69−103, 62−94; ул. Мичуринская 1−25; ул. Петрозаводская 1−25, 2−26; ул. Рижская 63−95, 68−114; ул. Содружества 2−30; ул. Череповецкая 47−79, 48−80.

6 августа с 10:00 до 12:00:

— ул. Батуринская 2−8, 8/12; ул. Литвинова 4, 8/1; ул. Плеханова 1А, 12; просп. Стачки 27, 27/2, 27А, 33.

7 августа с 09:00 до 17:00:

— ул. Амбулаторная 95, 97−115, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5; ул. Демьяна Бедного 26, 26/2, 28−30; пер. Деревянко 11−27, 18−36, 44; пер. Булановский 44; ул. Подгорная 1−29, 2−20; пер. Саперный Спуск 31/2, 31−49, 50−52.

8 августа с 09:00 до 17:00:

— ул. 3-я Баррикадная 6−32, 7−41; ул. 2-я Кольцевая 104−118, 109−135; ул. 4-я Кольцевая 69−73, 70−84; ул. Красная 1−49, 2−24; ул. Крупской 1−43, 6−54; пл. Рабочая 30−34; просп. Стачки 76/26, 84−120; ул. Шмидта 3−29, 4−28.

9 августа с 09:00 до 17:00:

— ул. Батуринская 13/14, 15/1, 15/15, 20−70, 51−99; ул. Горбачева 62−86, 97−123; ул. Кулагина 9−17, 17/1, 32−48; ул. Курортная 45−65, 46−64; ул. Международная 9−29, 12−30; ул. Ревкомовская 23−25; ул. Свердловская 3−5, 37, 47−51.