Красноярск заказал самую высокую новогоднюю ёлку

Источник: Комсомольская правда

Кто именно будет изготавливать, монтировать, обслуживать и убирать городскую новогоднюю ёлку, стенет известно после проведения открытого конкурса.

Условия таковы: подрядчик должен изготовить до 1 ноября конструктив новогодней ёлки, а не позднее 25 декабря установить её монтаж, украшенную световой иллюминацией. Елка будет стоять во всей красе до 15 марта, а затем до 5 апреля нужно демонтировать все конструкции.

Максимальная стартовая цена контракта составляет 51,1 млн рублей.

Интересно то, что новогодняя ёлка Красноярска вновь станет самой высокой в стране. Такой она уже была в 2007 году. Тогда елка высотой 46 метров на Театральной площади побила рекорд страны.

В этом году она станет еще выше, 55 метров.