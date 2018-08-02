Красноярск заказал самую высокую новогоднюю ёлку
Новый 2019 год город будет встречать под 55-метровой елкой.
Новый 2019 год город будет встречать под 55-метровой елкой.
Кто именно будет изготавливать, монтировать, обслуживать и убирать городскую новогоднюю ёлку, стенет известно после проведения открытого конкурса.
Условия таковы: подрядчик должен изготовить до 1 ноября конструктив новогодней ёлки, а не позднее 25 декабря установить её монтаж, украшенную световой иллюминацией. Елка будет стоять во всей красе до 15 марта, а затем до 5 апреля нужно демонтировать все конструкции.
Максимальная стартовая цена контракта составляет 51,1 млн рублей.
В этом году она станет еще выше, 55 метров.
И, теперь уже по новой городской традиции, главное новогоднее дерево Красноярска установят на восточной стороне