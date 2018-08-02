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11:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском аэропорту у вьетнамца изъяли 21 килограмм фруктов

Иностранный турист пытался провезти карантинный груз в личном багаже.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин Вьетнама, вылетевший авиарейсом из Японии, пытался провезти на территорию России более 21 килограмма экзотических фруктов и овощей. Турист не подозревал, что таким образом совершил сразу два нарушения фитосанитарного законодательства нашей страны — превысил установленную норму провоза фруктов в пять килограммов и допустил ввоз несертифицированной продукции.

— В аэропорту дежурный инспектор изъял экзотические фрукты и овощи из багажа нарушителя, — рассказала Лина Ван, государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. — В дальнейшем продукцию подвергли обработке хлорсодержащим препаратом и уничтожили путем сжигания в печи.

Специалисты ведомства напоминают — в ручной клади разрешается ввозить без фитосанитарного сертификата не более пяти килограммов овощей и фруктов и не более трех букетов цветов.

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