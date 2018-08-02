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11:48 (мск), источник: СуперОмск

В Омске изменится популярный автобусный маршрут

Мэрия объявила об изменении маршрута автобуса № 386 (Мкр. Амурский-2 — ул. 1-я Учхозная).

Как сообщили в департаменте транспорта, были учтены пожелания омичей по поводу маршрута рядом с Областным домом ветеранов, выставочным сквером, чтобы к ним было ближе добираться.

«В связи с этим с 6 августа будет изменена схема автобусного маршрута № 386 «Микрорайон «Амурский-2» — ул. 1-я Учхозная» в части организации проезда автобусов по улицам Красный Путь, Ленина, Спартаковской, Партизанской при движении в направлении конечного пункта «Ул. 1-я Учхозная», — объявили в департаменте.

По заверениям городских властей, на маршруте будут ходить 20 автобусов малого класса с интервалом движения 8−10 минут. На улице Партизанской будет предусмотрена остановка возле Областного дома ветеранов.

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