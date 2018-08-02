В Омске изменится популярный автобусный маршрут

Как сообщили в департаменте транспорта, были учтены пожелания омичей по поводу маршрута рядом с Областным домом ветеранов, выставочным сквером, чтобы к ним было ближе добираться.

«В связи с этим с 6 августа будет изменена схема автобусного маршрута № 386 «Микрорайон «Амурский-2» — ул. 1-я Учхозная» в части организации проезда автобусов по улицам Красный Путь, Ленина, Спартаковской, Партизанской при движении в направлении конечного пункта «Ул. 1-я Учхозная», — объявили в департаменте.