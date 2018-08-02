«В моем классе все мечтали служить в ВДВ»: Аксенов поздравил десантников

«Этот праздник является знаковым не только для тех, кто служил в ВДВ, но и для всех россиян… В моем классе практически все мечтали попасть в ВДВ, это все-таки элита вооруженных сил была, есть и будет. Это подразделение, которое первым встречает врага, это те люди, которые выполняют самые опасные задачи, связанные с риском для жизни. Воинам-десантникам хочу пожелать успехов в службе», — сказал на митинге Аксенов.