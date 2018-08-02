«В моем классе все мечтали служить в ВДВ»: Аксенов поздравил десантников
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. В крымской столице торжественные мероприятия, посвященные 88-й годовщине со дня образования
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. В крымской столице торжественные мероприятия, посвященные 88-й годовщине со дня образования
«Этот праздник является знаковым не только для тех, кто служил в ВДВ, но и для всех россиян… В моем классе практически все мечтали попасть в ВДВ, это
Также присутствующих поздравили депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и член Совета Федерации от РК Ольга Ковитиди.
После возложения цветов военнослужащие представили показательные выступления: элементы рукопашного боя и упражнения с оружием.
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