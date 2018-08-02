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11:31 (мск), источник: РИА Крым

«В моем классе все мечтали служить в ВДВ»: Аксенов поздравил десантников

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. В крымской столице торжественные мероприятия, посвященные 88-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, начались с митинга и возложения цветов к памятнику В. Ф. Маргелову с участием главы Республики Крым Сергея Аксенова. Он поздравил военнослужащих и ветеранов вооруженных сил с Днем ВДВ.

Источник: РИА "Новости"

«Этот праздник является знаковым не только для тех, кто служил в ВДВ, но и для всех россиян… В моем классе практически все мечтали попасть в ВДВ, это все-таки элита вооруженных сил была, есть и будет. Это подразделение, которое первым встречает врага, это те люди, которые выполняют самые опасные задачи, связанные с риском для жизни. Воинам-десантникам хочу пожелать успехов в службе», — сказал на митинге Аксенов.

Он также отметил, что сегодня в Минобороны РФ делают все возможное, чтобы служба в армии была комфортной, а «материально-техническое оснащение вооруженных сил на самом высоком уровне».

Также присутствующих поздравили депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и член Совета Федерации от РК Ольга Ковитиди.

После возложения цветов военнослужащие представили показательные выступления: элементы рукопашного боя и упражнения с оружием.

День Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа на основании Указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» как памятный день.

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