Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ пришла с обысками к «президенту СССР»
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Кристина Агилера беременна третьим ребенком
В Беверли-Хиллз продается участок за $1 млрд
Как выглядят популярные модели в обычной жизни
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Петросян рассказал о встрече с отцом, зарезанным дочерьми
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Часами сидела на кладбище: горе в семье Софии Ротару - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Как выглядят популярные модели в обычной жизни
Кто из звезд удалил комки Биша (мнение хирурга)
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Квартиры россиян обогреют газом со свалок
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13:22 (мск), источник: Журнал OK!

Инсайдер: Кристина Агилера беременна третьим ребенком

Как сообщают зарубежные СМИ, певица Кристина Агилера отказалась от алкоголя и вредной еды, а также начала носить одежду свободного кроя.

В мае Кристина Агилера объявила о своем возвращении на музыкальное поприще. Артистка выпустила свой первый за 6 лет клип на песню Accelerate, а позже и рассекретила даты концертного тура. Вот только поклонники Агилеры рано порадовались ее возвращению. Кажется, в скоро времени она будет вынуждена уйти в декрет. Зарубежные СМИ сообщили, что артистка находится в ожидании третьего ребенка. Отцом будущего малыша стал ее муж — Мэттью Ратлер.

Кристина и Мэттью давно мечтали о том, чтобы завести второго ребенка. Люди вокруг шепчутся, что Крис уже беременна, но пока скрывает это. Она отказалась от алкоголя и суши, носит одежду свободного кроя и буквально сияет!

Кстати, не так давно папарацци сфотографировали Агилеру на прогулке. В кадре артистка выглядит весьма крупной. Если она действительно беременна, то будущий ребенок станет для нее третьим.

Напомним, что Кристина Агилера сделала перерыв в карьере и посвятила себя полностью семье. У певицы есть супруг — гитарист Мэттью Ратлер, с которым она познакомилась в 2010 году на съемках фильма «Бурлеск». В 2014 пара объявила о помолвке, но дату торжества пришлось отложить из-за загруженности графиков, поэтому свадьба состоялась в декабре 2017 года. У супругов есть четырехлетняя дочь Саммер Рейн. Также у Кристины есть сын Макс от предыдущих отношений.

 Кэндис Свейнпол сильно похудела после жесткой критики бодишеймеров
В отпуск! 13 ярких кадров с отдыха Кристины Асмус, Лео Ди Каприо и...
Дональд Трамп отметил доброту Ким Чен Ына
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях
Самолет опасно сблизился с российским лайнером над Черным морем
«Это не мой любовник»: дойдет ли Макрон до вотума недоверия
Рэпера из группы Moscow17 убили в Лондоне
Падение самолета в Мексике сняли на видео изнутри салона
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
В России выпустят народную версию нового мотоцикла «Иж» Под таким названием в свободную продажу поступят мотоциклы, разработанные в рамках проекта «Кортеж»
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Кристина Агилера беременна третьим ребенком Певица отказалась от алкоголя и вредной еды, а также начала носить одежду свободного кроя.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь