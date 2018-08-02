Инсайдер: Кристина Агилера беременна третьим ребенком

В мае Кристина Агилера объявила о своем возвращении на музыкальное поприще. Артистка выпустила свой первый за 6 лет клип на песню Accelerate, а позже и рассекретила даты концертного тура. Вот только поклонники Агилеры рано порадовались ее возвращению. Кажется, в скоро времени она будет вынуждена уйти в декрет. Зарубежные СМИ сообщили, что артистка находится в ожидании третьего ребенка. Отцом будущего малыша стал ее муж — Мэттью Ратлер.

Кристина и Мэттью давно мечтали о том, чтобы завести второго ребенка. Люди вокруг шепчутся, что Крис уже беременна, но пока скрывает это. Она отказалась от алкоголя и суши, носит одежду свободного кроя и буквально сияет!

Кстати, не так давно папарацци сфотографировали Агилеру на прогулке. В кадре артистка выглядит весьма крупной. Если она действительно беременна, то будущий ребенок станет для нее третьим.