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11:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области могут быть благоустроены кладбища по проекту комфортной городской среды

Территории кладбищ могут благоустраиваться в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Территории кладбищ могут благоустраиваться в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Эта тема была затронута в ходе заседания Совета законодателей СФО, которое проходит в Иркутске на площадке Законодательного Собрания Приангарья. Участие в нем принимают главы представительных органов власти шести субъектов, в том числе, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Об этом 2 августа 2018 года сообщила пресс-служба ЗС.

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, говоря об опыте регионов, рассказала, что в Татарстане есть практика обустройства кладбищ при участии жителей, которые были готовы даже софинансировать работы. Математика такова — на один рубль, собранный гражданами, из бюджета субъекта будет выделено 4 рубля. Обустройство кладбищ в рамках «Формирования комфортной городской среды», к примеру, предлагалось в Новосибирской области.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, жители Приангарья также обращают большое внимание на состояние кладбищ. Так, в рамках проекта «Народные инициативы» в 2018 году благоустроить территории кладбищ запланировали около пятидесяти населенных пунктов региона. Самый востребованный вид работ — устройство ограждений кладбищ. «В основном речь идет о сельских территориях, — прокомментировал Сергей Брилка. — Многие из них небольшие, и население — преимущественно люди пожилого возраста. Провести подобные работы самостоятельно им не под силу. Проект “Народные инициативы” позволяет решить эту проблему с минимальным для сельских поселений софинансированием в 1%».

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» сегодня рассчитан на крупные территории. Одно из предложений, обозначенное в решении Совета законодателей СФО, заключается в том, чтобы распространить его действие на поселения с численностью населения до 1 тысячи человек. В этом случае у сельских территорий для обустройства тех же кладбищ появятся дополнительные возможности.

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