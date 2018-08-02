В Иркутской области могут быть благоустроены кладбища по проекту комфортной городской среды

Территории кладбищ могут благоустраиваться в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Эта тема была затронута в ходе заседания Совета законодателей СФО, которое проходит в Иркутске на площадке Законодательного Собрания Приангарья. Участие в нем принимают главы представительных органов власти шести субъектов, в том числе, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Об этом 2 августа 2018 года сообщила пресс-служба ЗС.

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, говоря об опыте регионов, рассказала, что в Татарстане есть практика обустройства кладбищ при участии жителей, которые были готовы даже софинансировать работы. Математика такова — на один рубль, собранный гражданами, из бюджета субъекта будет выделено 4 рубля. Обустройство кладбищ в рамках «Формирования комфортной городской среды», к примеру, предлагалось в Новосибирской области.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, жители Приангарья также обращают большое внимание на состояние кладбищ. Так, в рамках проекта «Народные инициативы» в 2018 году благоустроить территории кладбищ запланировали около пятидесяти населенных пунктов региона. Самый востребованный вид работ — устройство ограждений кладбищ. «В основном речь идет о сельских территориях, — прокомментировал Сергей Брилка. — Многие из них небольшие, и население — преимущественно люди пожилого возраста. Провести подобные работы самостоятельно им не под силу. Проект “Народные инициативы” позволяет решить эту проблему с минимальным для сельских поселений софинансированием в 1%».