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11:52 (мск), источник: Ura.ru

Шипулин объяснил, зачем биатлонисты сбегают из России

Переход трех российских спортсменок в сборную Украины по биатлону — это возможность для них сразу выступать за национальную команду на международных соревнованиях.

Источник: Reuters

На Украине слабая команда и меньше конкуренция, чем в России, пояснил «URA.RU» олимпийский чемпион, многократный призер чемпионатов мира по биатлону Антон Шипулин. По словам уроженца Тюмени, практика перехода в другие страны была всегда.

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Для спортсменов, которые переходят в слабые сборные — это возможность сразу выступать на международных соревнованиях, уверен Шипулин. Собеседник агентства отметил, что так поступают те, кто не может пройти отборы в национальную команду, в составе которой они изначально хотят выступать на кубках мира или кубках IBU. «Там конкуренции меньше. То есть, если на чемпионате России выступает около 100 человек, из которых выбирают около пяти-шести спортсменов в основную сборную, которая будет представлять интересы страны, то на Украине, я думаю, что это не больше 20 человек», — уточнил олимпийский чемпион.

Ранее «URA.RU» писало, что российские спортсменки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут выступать за сборную Украины по биатлону на международных соревнованиях. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Позже он добавил, что вместе со спортсменками на Украину оправится их тренер — Илья Лопухов, уточняет «Спорт Экспресс». В то же время пользователи Сети обрушили шквал критики в адрес спортсменок. Негатив выразили как российские, так и украинские юзеры.

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