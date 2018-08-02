Шипулин объяснил, зачем биатлонисты сбегают из России

На Украине слабая команда и меньше конкуренция, чем в России, пояснил «URA.RU» олимпийский чемпион, многократный призер чемпионатов мира по биатлону Антон Шипулин . По словам уроженца Тюмени, практика перехода в другие страны была всегда.

Для спортсменов, которые переходят в слабые сборные — это возможность сразу выступать на международных соревнованиях, уверен Шипулин. Собеседник агентства отметил, что так поступают те, кто не может пройти отборы в национальную команду, в составе которой они изначально хотят выступать на кубках мира или кубках IBU. «Там конкуренции меньше. То есть, если на чемпионате России выступает около 100 человек, из которых выбирают около пяти-шести спортсменов в основную сборную, которая будет представлять интересы страны, то на Украине, я думаю, что это не больше 20 человек», — уточнил олимпийский чемпион.