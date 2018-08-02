Глава села лично отвез омского «ползающего дедушку» в ЦРБ, где ему опять окажут помощь
Региональные власти Омской области внесли ясность в ситуацию с сельчанином деревни Колбышево Большереченского района.
Региональные власти Омской области внесли ясность в ситуацию с сельчанином деревни Колбышево Большереченского района.
Жители деревни сообщили «СуперОмску», что сельчанин вынужден всюду передвигаться ползком
Как пояснили в администрации Большереченского района, глава деревни Колбышево Сергей Коротков в курсе ситуации и не раз возил 56-летнего мужчину в больницу. В настоящее время глава везет Владимира в Большереченскую ЦРБ, однако он, скорее всего, не останется там надолго.
«Мужчина оставался в больнице максимум 3 дня и после этого, поругавшись со всеми, обычно сбегает из больницы. Его родная сестра скидывает каждый день продавцу магазина по 100 рублей, и он покупает на эти деньги продукты. Чтобы обследовать его или, например, оформить инвалидность, нужно, чтобы он прошёл лечение, пролежав в больнице хотя бы месяц. А он не выдерживает там и трёх дней», — пояснили «СуперОмску» в
В Минздраве Омской области также известно о проблемах пожилого сельчанина. По данным ведомства, этого пациента с 2016 года не раз направляли в стационар Большереченской центральной районной больницы с хроническим заболеванием правой голени. Перелом левой голени, который произошел в 2013 году и о котором упоминается в публикации, успешно сросся, после операции, проведенной врачами Клинического
Известно, что в мае 2018 года он обратился в Большереченскую ЦРБ с аналогичными жалобами, однако от предложенной госпитализации отказался.
Спустя несколько недель глава сельского поселения, обеспокоенный состоянием жителя, привёз его в Большереченскую ЦРБ. Мужчину поместили в хирургический стационар, который он снова через два дня лечения самовольно покинул. Сегодня в Большереченской ЦРБ мужчину осмотрят и определят тактику лечения.