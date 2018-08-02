Ялта отметит 180-летний юбилей

«В первую очередь, это, конечно же, выставки фотографов и художников, посвященные нашему городу, а также книжные выставки и презентации альманахов», — уточнила начальник управления культуры администрации города Лариса Ковальчук.

Празднование начнется в 11:30, в это время у здания администрации города в торжественной обстановке будет обновлена городская доска почета. В этот же день состоится и церемония спецгашения конверта с логотипом «Ялта-180».

На Приморском пляже с 17:00 до 19:00 планируется проведение Фестиваля Красок, а вечером в театре им. Чехова вечером пройдет праздничный концерт «Ветераны — гордость Ялты».

Основные праздничные мероприятия пройдут 11 августа. Начнутся они с молебна во славу города Ялты в соборе Святого благоверного князя Александра Невского в 10:00.

По традиции на набережной гости праздника смогут побывать на фестивале мороженого и пикнике книг. Здесь же, на главной улице города-курорта, состоятся концерт-бал духового оркестра «Ялта» ялтинского театра духовой музыки «Танцующий город» и музыкальная программа «Ялта — город счастья!», а в небо поднимется воздушный шар с названием города.

В честь Дня города ожидается и ряд спортивных мероприятий. Так, День физкультурника, совпадающий с Днем города, начнется в 09:00 с торжественного парада спортивных организаций города и показательных выступлений представителей федераций с установкой оборудования в специальных зонах. На стадионе «Авангард» будет проведен финальный матч Кубка Ялты — 2018 по футболу памяти В. Т. Боярчука. А на набережной, в районе памятника «Дама с собачкой и Чехов» вновь встретятся за шахматными досками представители разных поколений. Но главным спортивным событием станет Международный водно-парусный фестиваль «Кубок Черного моря», который будет проходить в акватории Ялты с 6 по 12 августа.