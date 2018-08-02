Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Водителям предложили $550 за отказ от личных авто
Дмитрий Тарасов показал видео с родов Анастасии Костенко
Где искать самые дорогие и самые дешевые квартиры Подмосковья
Кто из звезд удалил комки Биша (мнение хирурга)
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Дмитрий Тарасов показал видео с родов Анастасии Костенко
Стало известно, почему дочь Кейт Миддлтон носит одни платья
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Как обустроить квартиру в стиле прованс (фото)
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
12:52 (мск), источник: НИА Крым

Ялта отметит 180-летний юбилей

10 августа город-курорт Ялта отметит 180-летний юбилей. В честь этой даты власти города уже подготовили обширную и увлекательную программу празднования.

«В первую очередь, это, конечно же, выставки фотографов и художников, посвященные нашему городу, а также книжные выставки и презентации альманахов», — уточнила начальник управления культуры администрации города Лариса Ковальчук.

Празднование начнется в 11:30, в это время у здания администрации города в торжественной обстановке будет обновлена городская доска почета. В этот же день состоится и церемония спецгашения конверта с логотипом «Ялта-180».

На Приморском пляже с 17:00 до 19:00 планируется проведение Фестиваля Красок, а вечером в театре им. Чехова вечером пройдет праздничный концерт «Ветераны — гордость Ялты».

Основные праздничные мероприятия пройдут 11 августа. Начнутся они с молебна во славу города Ялты в соборе Святого благоверного князя Александра Невского в 10:00.

По традиции на набережной гости праздника смогут побывать на фестивале мороженого и пикнике книг. Здесь же, на главной улице города-курорта, состоятся концерт-бал духового оркестра «Ялта» ялтинского театра духовой музыки «Танцующий город» и музыкальная программа «Ялта — город счастья!», а в небо поднимется воздушный шар с названием города.

В честь Дня города ожидается и ряд спортивных мероприятий. Так, День физкультурника, совпадающий с Днем города, начнется в 09:00 с торжественного парада спортивных организаций города и показательных выступлений представителей федераций с установкой оборудования в специальных зонах. На стадионе «Авангард» будет проведен финальный матч Кубка Ялты — 2018 по футболу памяти В. Т. Боярчука. А на набережной, в районе памятника «Дама с собачкой и Чехов» вновь встретятся за шахматными досками представители разных поколений. Но главным спортивным событием станет Международный водно-парусный фестиваль «Кубок Черного моря», который будет проходить в акватории Ялты с 6 по 12 августа.

Завершится главный праздник города праздничным фейерверком в акватории морского порта в 22:00, а также праздничной дискотекой.

Все новости региона
Дональд Трамп отметил доброту Ким Чен Ына
Захарова прокомментировала данные о пытках убитых в ЦАР россиян
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях
Самолет опасно сблизился с российским лайнером над Черным морем
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
«Это не мой любовник»: дойдет ли Макрон до вотума недоверия
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
В России выпустят народную версию нового мотоцикла «Иж» Под таким названием в свободную продажу поступят мотоциклы, разработанные в рамках проекта «Кортеж»
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Евгений Плющенко умилил соцсети нежным фото с 5-летним сыном Поклонники считают, что фигурист — очень заботливый отец.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь