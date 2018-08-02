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11:47 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарцы недовольны тем, как работают светофоры на кольце Луначарского

Минтранс принял решение, которое повлечет за собой сокращение времени движения транспорта на МШ.

Источник: РИА "Новости"

Жители Самары говорят о том, что их не устраивает время работы светофоров около кольца Луначарского. Так, например, один из жителей пожаловался на то, что ему пришлось очень долго ждать, чтобы перейти от «Силы спорта» на Московском шоссе в сторону улицы Мичурина на «зеленый».

 — В итоге, простояли на «островке» почти 5 минут, периодически нажимая на кнопку, пока добрая душа не нажала на кнопку на «той стороне», — пишет самарец.

Однако областной минтранс считает, что проблем никаких нет, по их словам они даже провели проверку и все отлично работает.

 — Проверили сегодня. Кнопки все работают. По пешеходному переходу к «Силе спорта» поручили уменьшить время ожидания. Скорей всего, данное решение повлечет за собой сокращение времени движения транспорта на МШ. В любом случае, будем согласовывать с самарским ГИБДД, — уточнили в ведомстве.

 — Коллеги, толи я дурак толи я дурак, другого не дано по вашим комментариям. Кнопки работают? Ночью проверил, вне зависимости жму кнопки или не жму, циклы переключаются, пешеходный и автомобильный в синхронне. Ни одна из кнопок не работает. Всё в жёстком режиме. Режим ужасен, — пишет Алексей Игоревич.

Однако местные жители говорят о том, что никаких изменений не произошло.

 — Хожу там каждый день, и по моим наблюдениям, светофор на нажатие кнопок не реагирует вовсе. Столько же можно простоять, переходя Луначарского, ежедневно там люди не дожидаются и группами перебегают на красный, — пишет Роман.

Минтранс также быстро отреагировал на заявление, перенаправив решение проблемы в подрядчиком, занимающимся АСУДД.

 — Сегодня ответь и принять меры. Завтра выезд на место, — пишут Минтранс.

Автомобилисты считают, что изменения плохо скажутся на них.

 — Вы бы нашли уже нормальное время прохода пешехода и проезда автомобиля. Это же невозможно, если вы сильно увеличите время пешеходам, то автомобилисты, как дураки будут стоять на Московском шоссе, образуя огромные пробки. А это между прочим магистраль. Может, стоит просто починить кнопки для перехода и утвердить, что время начала работы через 20 сек, как и время перехода, — говорит Вадим Сиротин.

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