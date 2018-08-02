По 68 тыс. рублей «оставил» в магазинах за полгода каждый житель Приангарья

Источник: РИА "Новости"

Каждый житель Иркутской области в среднем за шесть месяцев 2018 года купил товаров на 68,7 тыс. рублей, получил платных услуг на 19,8 тыс. рублей, в предприятиях общепита потратил по 3,1 тыс. рублей. Такие данные приводит Иркутскстат.

Однако, если по абсолютным показателям Иркутская область занимает 4-е место в Сибирском федеральном округе, то подушевой расчёт сдвигает регион на 7−9 место.