По 68 тыс. рублей «оставил» в магазинах за полгода каждый житель Приангарья
Оборот розничной торговли за этот период в сравнении с 2017 годом вырос на 2,7%.
Оборот розничной торговли за этот период в сравнении с 2017 годом вырос на 2,7%.
Каждый житель Иркутской области в среднем за шесть месяцев 2018 года купил товаров на 68,7 тыс. рублей, получил платных услуг на 19,8 тыс. рублей, в предприятиях общепита потратил по 3,1 тыс. рублей. Такие данные приводит Иркутскстат.
Однако, если по абсолютным показателям Иркутская область занимает 4-е место в Сибирском федеральном округе, то подушевой расчёт сдвигает регион на 7−9 место.
При этом зафиксированы хорошие темпы развития потребительского рынка. В сравнении с