Синоптики обещают красноярцам переменчивый август

В начале августа в Красноярском крае будет переменчивая и холодная погода. Ночные температуры в первых числах опустятся ниже 0 градусов в Енисейском районе, Красноярске, Канске и Ачинске.

Эта погодная аномалия совершенно нетипична для Красноярского края — первые отрицательные температуры обычно приходят в конце августа — начале сентября. Поэтому садоводов просят подготовиться и укрыть свои грядки, чтобы не остаться без урожая.

На следующей неделе в Красноярск вернется тепло до +25…+30 градусов. Солнечная погода продержится до 20-х чисел месяца. После этого ожидается резкое похолодание, а вместе с ним и сильный ветер.

«В отдельные дни третьей декады возможны ливни и грозы. Локальный ливень всегда чреват подтоплениями нескольких улиц. Этих улиц четырнадцать, и они известны», — рассказал замначальника ГУ МЧС по краю Валерий Терешков.