Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юго-восток Татарстана просит защиты у Путина
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Евгений Плющенко умилил соцсети нежным фото с 5-летним сыном
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Гречка отказалась выступать на одной сцене с Земфирой
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Евгений Плющенко умилил соцсети нежным фото с 5-летним сыном
Дмитрий Тарасов показал видео с родов Анастасии Костенко
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Ученые сделали неожиданный прорыв в изучении Марса
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Как обустроить квартиру в стиле прованс (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
1010 стран с самым дешевым бензином
12:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Синоптики обещают красноярцам переменчивый август

В начале месяца даже ожидаются заморозки.

В начале августа в Красноярском крае будет переменчивая и холодная погода. Ночные температуры в первых числах опустятся ниже 0 градусов в Енисейском районе, Красноярске, Канске и Ачинске.

Эта погодная аномалия совершенно нетипична для Красноярского края — первые отрицательные температуры обычно приходят в конце августа — начале сентября. Поэтому садоводов просят подготовиться и укрыть свои грядки, чтобы не остаться без урожая.

На следующей неделе в Красноярск вернется тепло до +25…+30 градусов. Солнечная погода продержится до 20-х чисел месяца. После этого ожидается резкое похолодание, а вместе с ним и сильный ветер.

«В отдельные дни третьей декады возможны ливни и грозы. Локальный ливень всегда чреват подтоплениями нескольких улиц. Этих улиц четырнадцать, и они известны», — рассказал замначальника ГУ МЧС по краю Валерий Терешков.

В целом погода в августе будет держаться в районе климатической нормы. Более того, синоптики говорят — ночи последнего летнего месяца будут теплее июльских.

Все новости региона
Находящегося в коме Александра Бахтина просят транспортировать в Москву
Дональд Трамп отметил доброту Ким Чен Ына
Захарова прокомментировала данные о пытках убитых в ЦАР россиян
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях
Самолет опасно сблизился с российским лайнером над Черным морем
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
«Это не мой любовник»: дойдет ли Макрон до вотума недоверия
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
В России выпустят народную версию нового мотоцикла «Иж» Под таким названием в свободную продажу поступят мотоциклы, разработанные в рамках проекта «Кортеж»
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Евгений Плющенко умилил соцсети нежным фото с 5-летним сыном Поклонники считают, что фигурист — очень заботливый отец.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь