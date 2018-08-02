Участники международного велопробега Санкт-Петербург — Владивосток приехали в Иркутск
В Иркутск 2 августа 2018 года прибыли 19 участников международного велопробега
В Иркутск 2 августа 2018 года прибыли 19 участников международного велопробега
Велопробег стартовал 10 июня в
Начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области Ирина Томсон поприветствовала участников велопробега и пригласила их зимой на Байкал.
«Для европейцев Россия — непознанная страна. Можно, конечно, поехать туда, где тепло, где комфорт, но большее удовольствие доставляет ежедневное познание страны, ее природы и красоты», — отметил Марсель Исели, руководитель группы велопутешественников.
Он рассказал, что каждый день участники велопробега проезжают по 130−150 километров. В команде есть как мужчины, так и женщины, самому старшему велопутешественнику 74 года, а самому молодому — 43. Марсель Исели также отметил, что погода в России пока благоприятствует велопробегу — лишь один день во время всего путешествия был дождь и встречный ветер. Завтра велосипедисты планируют посетить Кругобайкальскую железную дорогу.