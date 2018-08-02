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11:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Участники международного велопробега Санкт-Петербург — Владивосток приехали в Иркутск

В Иркутск 2 августа 2018 года прибыли 19 участников международного велопробега Санкт-Петербург — Владивосток в сопровождении трех специально оборудованных автобусов. В команде — представители трех стран: Швейцарии, Германии и Австрии. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Велопробег стартовал 10 июня в Санкт-Петербурге, маршрут проходит по территории 18 субъектов РФ. Велосипедисты проедут через Ленинградскую, Вологодскую, Ярославскую, Костромскую, Кировскую области, Пермский край, Свердловскую, Челябинскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Красноярский край, Иркутскую область, Республику Бурятию, Забайкальский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края. Финишировать участники велопробега планируют 8 сентября. За три месяца путешествия они преодолеют около 10 тысяч километров.

Начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области Ирина Томсон поприветствовала участников велопробега и пригласила их зимой на Байкал.

Путешественники поблагодарили россиян и жителей Приангарья за гостеприимство, рассказали, что ежедневно получают только положительные эмоции от пребывания в России и, что немаловажно, чувствуют себя здесь в полной безопасности.

«Для европейцев Россия — непознанная страна. Можно, конечно, поехать туда, где тепло, где комфорт, но большее удовольствие доставляет ежедневное познание страны, ее природы и красоты», — отметил Марсель Исели, руководитель группы велопутешественников.

Он рассказал, что каждый день участники велопробега проезжают по 130−150 километров. В команде есть как мужчины, так и женщины, самому старшему велопутешественнику 74 года, а самому молодому — 43. Марсель Исели также отметил, что погода в России пока благоприятствует велопробегу — лишь один день во время всего путешествия был дождь и встречный ветер. Завтра велосипедисты планируют посетить Кругобайкальскую железную дорогу.

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