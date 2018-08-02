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16:19 (мск), источник: VN.ru

Погода на август-2018 в Новосибирске: лето будет, но недолго

Долгосрочный прогноз погоды на август дал новосибирский Гидрометцентр. И по температуре, и по осадкам последний летний месяц будет соответствовать климатической многолетней норме.

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Источник: VN.ru

«Лишь по северной части Новосибирской области ожидаются температуры ниже нормы на 1 градус», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

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В первой декаде августа синоптики предсказывают колебания температурного фона — от очень теплой погоды с дневным прогревом + 25, +27 градусов до вторжения арктического воздуха с температурами не выше +18, +20 градусов. Также возможны ночные выхолаживания — от +13, +18 до +2, +10 градусов, местами заморозки до 0, -2 градусов.

Похожая погода будет и в другие недели августа. Наиболее теплой ожидается вторая декада месяца, но тоже с колебаниями температур: днем от +21, +26, местами +30, +31, до +13, +18 градусов тепла. Ночные температуры также будут неоднородными в течение месяца — от +11, +16 до +3, +8 градусов, местами заморозки до 0, -3 градусов.

«Заморозки наиболее вероятны, конечно, в третьей декаде месяца. В это время лето климатически завершается, и ночные затоки холода вызывают понижение температур в приземном слое воздуха и на почве», — пояснила Марина Виноградова.

Количество осадков за месяц тоже предполагается около нормы — 40−67 миллиметров. Наиболее дождливыми будут первая и третья декады, а также отдельные дни второй декады. «Лето еще будет, но кратковременно, захватывая по несколько дней», — резюмировали в Гидрометцентре.

Ранее VN.ru сообщал о прогнозе погоды на ближайшие дни — 3, 4 и 5 августа. Уже в ночь на пятницу ожидаются заморозки по северу и северо-востоку области. В субботу будет достаточно тепло, а в воскресенье дождь может испортить авиашоу в Мочище.

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