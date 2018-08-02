Филонов рассказал о новой набережной Евпатории

Источник: РИА "Новости"

По его оценкам, к настоящему времени выполнено 20−30% от объема работ, запланированных в текущем году.

«В море будут строиться рифы, параллельные берегу, которые будут защищать отсыпь от размыва. Для того, чтобы 1 июня (2019 года — ред.) нам запуститься (открыть часть набережной — ред.), нужно до осенних штормов успеть сделать огромное количество работы в море, практически на 600 млн руб. Это большие объемы по времени. И чтобы это сделать, мы сегодня рискуем, перекрываем набережную. Чтобы у нас в следующем году осталось только благоустройство: мощение, зеленая зона, фонтанчики и так далее», — пояснил мэр.

Филонов отметил, что подобные проекты реализуются раз в 50 лет, и напомнил, что прежняя набережная была построена из-за того, что предшествовавшую ей «смыло штормами». Глава евпаторийской администрации рассказал, что на новой набережной, в частности, разместят три объекта общепита «с дореволюционным оттенком». «Потому что мы вписываем набережную в контекст архитектуры, которая существует вдоль улицы Революции», — пояснил он.

Филонов добавил, что также на новой набережной расположатся яхт-клуб, рыбное кафе, кондитерская и инфокафе, где гости города смогут помимо прочего получить полезную информацию о городе.

«Мы не хотим перегружать набережную. Это променадная зона, она должна быть прогулочной. Палаток, шалманов, батутов и прочих “филиалов Лас-Вегаса” там точно не будет», — заверил глава администрации Евпатории.

Ранее Филонов сообщил, что в августе набережную Терешковой полностью закроют для проведения строительных работ в рамках реконструкции.