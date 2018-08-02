Круизный лайнер «Князь Владимир» починили: он выйдет в рейс 7 августа

Круизный лайнер «Князь Владимир» в этом году совершит первый рейс в Ялту 7 августа. Об этом написал гендиректор «Крымских морских портов» Алексей Волков на своей странице на Facebook.

— Круизное судно планирует заход в порт Ялты 7 августа. На следующий день покинет порт и продолжит рейс, — написал Волков.

Напомним, судно «Князь Владимир» должно было выйти в рейс еще 29 апреля. Лайнер ожидали в Сочи, но судно не смогло покинуть севастопольский порт. Причина тому — поломка.

Следующий рейс наметили на 6 мая, но на судне произошел пожар, и выход в море снова пришлось отменить.