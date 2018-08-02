В День ВДВ в Калининграде решено отключить фонтаны «на профилактику»
В областном центре в четверг будет отключена часть городских фонтанов. В частности, речь идет о фонтанах на площади Победы, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
В областном центре в четверг будет отключена часть городских фонтанов. В частности, речь идет о фонтанах на площади Победы, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Устройства решено отключить для «плановых профилактических работ». Всего речь о 6 из 12 муниципальных фонтанов. Будут работать 4 фонтана на берегу Верхнего озера, по одному — у стадиона «Балтика» и у Дома искусств.
Что касается нового светомузыкального фонтана у бывшего ДКМ, он пока на баланс города не передан, пояснили в
Отметим, в четверг в России отмечается День