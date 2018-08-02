В Калининградской области в девятый раз стартовал молодежный форум «Балтийский Артек»

Участниками региональных потоков «Пространство добра», «Городские реновации», «Пространство развития», «Эрудит-пространство» стали жители Калининградской области от 16 до 30 лет, а межрегиональный поток «Профсоюзная гамма» объединил молодежь от 18 до 35 лет из десяти регионов России. Всего в смене «Молодежь будущего» принимает участие 350 человек.

Как сообщили в агентстве по делам молодежи, в этом году экспертами смены станут президент консалтинговой группы «Старая Площадь» Светлана Колосова, член элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров, представители Федерального центра в области психологии и педагогики «Центр толерантности», председатель Общероссийской общественной организации «Студенты России» Олег Зоря, руководитель всероссийского проекта Российского движения школьников «Классные встречи» Александра Снидко, заведующая отделом по связям с общественностью Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина.

Для участников подготовлена образовательная программа со специалистами разных направлений, среди которых проектный менеджмент, студенческое самоуправление, добровольчество, урбанистика, социология, архитектура, публичные выступления и др.