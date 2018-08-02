Сергей Цивилев проверил, как идут ремонтные работы на проспекте Советском

Глава Кемеровской области проверил, как проходит капитальный ремонт главной траснпортной артерии Кемерова.

По информации пресс-службы обладминистрации, ремонтные работы ведутся без перекрытия движения по проспекту. По проекту, ремонт должен быть завершен к 30 октября, но работы идут с опережением.

Подрядная организация установила специальные противодеформационные подушки на глубине более 2,5 м, уложено более 750 м труб ливневой сигнализации. Осталось уложить еще 300 пог. м. после укладки ливневой канализации подрядчик приступит к устройству дорожного полотна и укладке нового асфальта.