Сергей Цивилев проверил, как идут ремонтные работы на проспекте Советском
Согласно контракту, участок должен быть сдан к 30 октября.
Согласно контракту, участок должен быть сдан к 30 октября.
Глава Кемеровской области проверил, как проходит капитальный ремонт главной траснпортной артерии Кемерова.
По информации
Подрядная организация установила специальные противодеформационные подушки на глубине более 2,5 м, уложено более 750 м труб ливневой сигнализации. Осталось уложить еще 300 пог. м. после укладки ливневой канализации подрядчик приступит к устройству дорожного полотна и укладке нового асфальта.
На нечетной стороне проспекта установлены бордюрные камни. Дорожники стараются работать аккуратно на газонах, сохраняя все голубые ели. В ходе осмотра Серегй Цивилев сообщил, что