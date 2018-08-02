Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После визита к пенсионерке коллекторы умерли мучительной смертью
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Дочь Майкла Дугласа травят в школе из-за возраста отца
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Дмитрий Тарасов показал видео с родов Анастасии Костенко
Стало известно, почему дочь Кейт Миддлтон носит одни платья
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
11:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Сергей Цивилев проверил, как идут ремонтные работы на проспекте Советском

Согласно контракту, участок должен быть сдан к 30 октября.

Глава Кемеровской области проверил, как проходит капитальный ремонт главной траснпортной артерии Кемерова.

По информации пресс-службы обладминистрации, ремонтные работы ведутся без перекрытия движения по проспекту. По проекту, ремонт должен быть завершен к 30 октября, но работы идут с опережением.

Подрядная организация установила специальные противодеформационные подушки на глубине более 2,5 м, уложено более 750 м труб ливневой сигнализации. Осталось уложить еще 300 пог. м. после укладки ливневой канализации подрядчик приступит к устройству дорожного полотна и укладке нового асфальта.

На нечетной стороне проспекта установлены бордюрные камни. Дорожники стараются работать аккуратно на газонах, сохраняя все голубые ели. В ходе осмотра Серегй Цивилев сообщил, что компания-подрядчик обязуется завершить ремонтные работы раньше срока на месяц, к 30 сентября. Стоимость ремонтных работ на проспекте Советском составляет 130 млн рублей. Половина — из федерального бюджета, еще по 25% — из областного и муниципального бюджетов.

«Писатель из дурдома». Как девочка-инвалид стала автором сказок
СМИ: Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Захарова прокомментировала данные о пытках убитых в ЦАР россиян
Самолет опасно сблизился с российским лайнером над Черным морем
«Это не мой любовник»: дойдет ли Макрон до вотума недоверия
Белочка пришла: как рыжие грызуны захватывают города
Рэпера из группы Moscow17 убили в Лондоне
Схватка леопарда с дикобразом попала на видео
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
Водителям предложили $550 за отказ от личных авто Компания Lyft раздаст жителям Чикаго специальные купоны, которыми в течение месяца можно будет расплачиваться в общественном транспорте и за услуги сервиса совместных поездок
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Дмитрий Тарасов показал видео с родов Анастасии Костенко Футболист растрогал поклонников до слез.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь