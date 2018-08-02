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12:37 (мск), источник: Newslab.ru

Правоповоротный шлюз с Шахтёров на 9 Мая закрывают для машин на три недели

Перекрытие будет действовать с 3 по 25 августа.

С завтрашнего дня, 3 августа, и до 25 августа закрывают для движения транспорта правоповоротный шлюз на пересечении улиц Шахтеров и 9 мая в Советском районе Красноярска.

Три недели здесь будут ремонтировать дорогу. Для объезда водителям рекомендуют пользоваться кольцевой развязкой.

Этим летом на улице Шахтёров поменяли дорожный асфальт и бордюры, также здесь окрасили опоры освещения у обновили тротуары. Работы выполняет подрядная организация ПК «ДСУ».

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