Правоповоротный шлюз с Шахтёров на 9 Мая закрывают для машин на три недели

С завтрашнего дня, 3 августа, и до 25 августа закрывают для движения транспорта правоповоротный шлюз на пересечении улиц Шахтеров и 9 мая в Советском районе Красноярска.

Три недели здесь будут ремонтировать дорогу. Для объезда водителям рекомендуют пользоваться кольцевой развязкой.