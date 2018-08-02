День ВДВ отмечают в Иркутске

Для этого перекрыли частично улицы Ленина и Карла Маркса. Вместе с десантниками в колонне прошли их семьи, а также юные участники военно-спортивных обществ.

— Это семейный праздник уже. Для меня это самый главный праздник в моей жизни. Потому что, когда я в первый раз прыгнул с парашютом, гордость взяла за нашу Родину. До сих пор ей верен, — говорит десантник Евгений.