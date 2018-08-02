День ВДВ отмечают в Иркутске
День ВДВ отмечают сегодня десантники по всей стране. В Иркутске бойцы «крылатой пехоты» прошли в праздничном шествии от Вечного огня до памятника Александру III.
День ВДВ отмечают сегодня десантники по всей стране. В Иркутске бойцы «крылатой пехоты» прошли в праздничном шествии от Вечного огня до памятника Александру III.
Для этого перекрыли частично улицы Ленина и Карла Маркса. Вместе с десантниками в колонне прошли их семьи, а также юные участники
— Это семейный праздник уже. Для меня это самый главный праздник в моей жизни. Потому что, когда я в первый раз прыгнул с парашютом, гордость взяла за нашу Родину. До сих пор ей верен, — говорит десантник Евгений.
Среди десантников можно было встретить, как недавних дембелей, так и уже пожилых ветеранов. Впереди колонны проехала боевая техника. На финише, у памятника Александру III для участников шествия организовали праздничную программу.