Более 30 бойцов спецназа приедут в Иркутск, чтобы пройти испытания на право ношения крапового берета
Их ждет
Их ждет
Самые крепкие и выносливые бойцы спецназа из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока приедут в Иркутск, чтобы пройти тяжелейшие испытания на право примерить краповый берет.
Итак, испытания пройдут 31 августа в поселке Плишкино в Иркутском районе. 39 бойцам предстоит совершить 12-километровый
— В прошлом году за право ношения берета боролись 24 бойца из 16 регионов России. До заветной цели добрались только пять из них — по одному из Иркутской, Новосибирской и Свердловской областей и двое участников из Кемеровской области, — сообщают в