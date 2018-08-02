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13:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Более 30 бойцов спецназа приедут в Иркутск, чтобы пройти испытания на право ношения крапового берета

Их ждет марш-бросок, стрельбы и поединок с обладателями берета.

Самые крепкие и выносливые бойцы спецназа из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока приедут в Иркутск, чтобы пройти тяжелейшие испытания на право примерить краповый берет.

Итак, испытания пройдут 31 августа в поселке Плишкино в Иркутском районе. 39 бойцам предстоит совершить 12-километровый марш-бросок по пересеченной местности, выполнить упражнения учебных стрельб из автомата и пистолета, показать навыки по ликвидации преступников в многоэтажном здании с использованием высотно-штурмового снаряжения, выполнить серию акробатических элементов. Ну и наконец самое тяжелое: на финальном этапе кандидатом нужно выдержать 12-минутный поединок с опытными бойцами, которые уже стали обладателями краповых беретов.

— В прошлом году за право ношения берета боролись 24 бойца из 16 регионов России. До заветной цели добрались только пять из них — по одному из Иркутской, Новосибирской и Свердловской областей и двое участников из Кемеровской области, — сообщают в пресс-службе ГУФСИН Иркутской области.

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