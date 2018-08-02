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12:50 (мск), источник: КрымPress

1 августа прошло. Пробки в районе Феодосии не исчезли

На трассе «Симферополь — Керчь», в районе Феодосии и Приморского, заторы и пробки.

С 1 августа здесь изменили схему движения. В частности, грузовой транспорт на участке от Батального до Первомайского запускают в объезд, через Владиславовку. Объездную дорогу к 1 августа успели частично заасфальтировать. Но только частично. Автолюбители делятся впечатлениями от дороги: Там без «Нивы и джипа нечего делать.

Машины во Владиславовку приезжают белые от пыл. Водители в шоке от трясучки всю дорогу.

Зато без пробок.

Асфальт там есть, просто мы его не видим))).

Там заасфальтировали, но не весь участок, поздно начали, раньше это делать нужно было.

17 км жесткой гребёнки, после которой умерли шаровые и салон стал, как погремушка, уж молчу про людей, которые подпрыгивали всю дорогу, резина там не слабо так попортилась об острые камни!!! Ехали около часа, быстрее можно просто не доехать. Вот так нас «спасли» от пробки. Но и на самой трассе пробки не исчезли. Кто-то винит в этом светофоры, кто-то… грузовики. А они за эти сутки никуда не исчезли. Сегодня утром возвращались из Коктебеля через Старый Крым фуры как ездили так и продолжают. Пробка была огромнейшая из-за тихоходного Камазика…

Только теперь ещё и в Первомайске тоже пробка, из-за того что ДПС разворачивает фуры, — сообщают водители. Но объезд есть. Факт. И этот путь короче. Тоже факт. Мнение: Не знаю как кто, у каждого человека своё мнение, но я лучше проеду по этому бездорожью со скоростью 40−50 км/ч, и время в пути от Симферополя до Керчи составит 3,5 часа. Чем ехать через Приморский и стоять в пробках и провести в пути 7часов от Керчи до Симферополя. Решать вам.

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