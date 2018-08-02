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12:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Этой осенью от гриппа привьют больше миллиона жителей Воронежской области

Группы риска «уколют» за счет бюджета.

Источник: Комсомольская правда

В этом году врачи планируют привить против гриппа минимум 1060000 жителей Воронежской области, в том числе 920000 человек из групп риска, вакцинировать их будут в рамках национального календаря профилактических прививок.

К группам риска относятся дети с шести месяцев, учащиеся общеобразовательных школ, ПТУ и вузов, сотрудники учреждений социальной сферы, беременные женщины, пенсионеры, призывники, люди с хроническими заболеваниями. Этим категориям воронежцев прививки сделают бесплатно, все расходы берет на себя бюджет.

Специалисты говорят, что прививка от гриппа не только позволит избежать заболевания или развития осложнений, но также способствует укреплению иммунитета и сокращает расходы на лечение и оплату больничных листов.

Напоминаем, в идеале прививаться надо за две недели до начала эпидемического роста, чтобы организм успел выработать антитела к вирусу. То есть с наступлением осени — самое время.

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