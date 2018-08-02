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13:23 (мск), источник: Журнал OK!

Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в избиении, и это не шутка!

Джонни Депп решил судиться со своей экс-подружкой Эмбер Херд. По словам актера, бывшая возлюбленная позволяла себе рукоприкладство.

55-летний Джонни Депп не может жить без скандалов. Актер закончил судебные разбирательства со своими менеджерами и начал новые, но уже с экс-подружкой Эмбер Херд. Все началось с того, что знаменитая блондинка обвинила бывшего возлюбленного в рукоприкладстве, однако Джонни опроверг эту информацию и в ответ тоже выдвинул обвинение. Неожиданно для всех он сообщил: в семье рукоприкладством занималась сама Эмбер!

Инцидент произошел, когда Джонни Депп опоздал на вечеринку по случаю 30-летие актрисы. Когда все гости разошлись, Эмбер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разбушевалась и начала распускать руки. Два раза она ударила мужа кулаком в лицо. В ответ актер оттолкнул разъяренную жену и ушел из дома.

Напомним, Депп и Херд начали встречаться в 2011 году и поженились в феврале 2015, но уже в мае следующего года актриса подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. В январе 2017 развод был официально оформлен.

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