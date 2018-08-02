Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в избиении, и это не шутка!

55-летний Джонни Депп не может жить без скандалов. Актер закончил судебные разбирательства со своими менеджерами и начал новые, но уже с экс-подружкой Эмбер Херд. Все началось с того, что знаменитая блондинка обвинила бывшего возлюбленного в рукоприкладстве, однако Джонни опроверг эту информацию и в ответ тоже выдвинул обвинение. Неожиданно для всех он сообщил: в семье рукоприкладством занималась сама Эмбер!

Инцидент произошел, когда Джонни Депп опоздал на вечеринку по случаю 30-летие актрисы. Когда все гости разошлись, Эмбер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разбушевалась и начала распускать руки. Два раза она ударила мужа кулаком в лицо. В ответ актер оттолкнул разъяренную жену и ушел из дома.