Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в избиении, и это не шутка!
Джонни Депп решил судиться со своей
Джонни Депп решил судиться со своей
55-летний Джонни Депп не может жить без скандалов. Актер закончил судебные разбирательства со своими менеджерами и начал новые, но уже с
Инцидент произошел, когда Джонни Депп опоздал на вечеринку по случаю 30-летие актрисы. Когда все гости разошлись, Эмбер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разбушевалась и начала распускать руки. Два раза она ударила мужа кулаком в лицо. В ответ актер оттолкнул разъяренную жену и ушел из дома.
Напомним, Депп и Херд начали встречаться в 2011 году и поженились в феврале 2015, но уже в мае следующего года актриса подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. В январе 2017 развод был официально оформлен.