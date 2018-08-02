Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Власти Египта попросили покинуть столицу дипломатов РФ» — СМИ
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Стало известно, почему дочь Кейт Миддлтон носит одни платья
За что бьют в Турции российских туристов
Как выглядят популярные модели в обычной жизни
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Дмитрий Тарасов показал видео с родов Анастасии Костенко
Стало известно, почему дочь Кейт Миддлтон носит одни платья
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Как выглядят популярные модели в обычной жизни
Кто из звезд удалил комки Биша (мнение хирурга)
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
1010 стран с самым дешевым бензином
13:08 (мск), источник: РИА Новости

Жителя Приморья задержали на собственной свадьбе

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Судебные приставы нашли и задержали объявленного в розыск жителя Приморья на его свадьбе, сообщает краевое УФССП.

Судебные приставы, прибыв к местному жителю, нашли во дворе дома растения, содержащие наркотические вещества. На место вызвали сотрудников полиции. Обвиняемый по статьям «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера» приморец был объявлен в розыск.

«Судебным приставам стало известно, что 27 июля данный гражданин и его будущая супруга намерены заключить брак. В ходе розыскных мероприятий судебные приставы по ОУПДС отдела судебных приставов по Октябрьскому району, во взаимодействии с сотрудниками полиции ОМВД России по Октябрьскому району, прибыли по месту проведения церемонии бракосочетания, после которой находящийся в розыске обвиняемый Б. был задержан», — говорится в сообщении.

Обвиняемого передали сотрудникам конвойного подразделения полиции для ареста сроком на 3 месяца.

Все новости региона
 Жителя Приморья задержали на собственной свадьбе
Антонина Ф., сентябрь 2013, Приморский край
Дональд Трамп отметил доброту Ким Чен Ына
Захарова прокомментировала данные о пытках убитых в ЦАР россиян
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях
Самолет опасно сблизился с российским лайнером над Черным морем
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
«Это не мой любовник»: дойдет ли Макрон до вотума недоверия
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
В России выпустят народную версию нового мотоцикла «Иж» Под таким названием в свободную продажу поступят мотоциклы, разработанные в рамках проекта «Кортеж»
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Евгений Плющенко умилил соцсети нежным фото с 5-летним сыном Поклонники считают, что фигурист — очень заботливый отец.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь