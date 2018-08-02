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12:30 (мск), источник: УралПолит.ру

25 августа в Екатеринбурге пройдет фестиваль еды и путешествий А la carte

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа, ФедералПресс. Гастрономический фестиваль Á la carte, намеченный на 25 августа в столице Урала, станет завершающим в череде празднования 295-летия Екатеринбурга.

Организаторы фестиваля отмечают, что его главной целью является знакомство с культурными и гастрономическими особенностями разных стран.

25 августа часть Исторического сквера будет поделена на шесть тематических зон: «Европа», «Россия», «США», «Азия», детская страна Питера Пэна «Нетландия», главная сцена с выступлениями нон-стоп.

В каждой из них посетителям будут предложены национальные блюда, а также традиционные развлечения разных народов мира. Так, например, в зоне Франции гостей будут ждать круассаны и лавандовый лимонад, лекции модных бьюти-блогеров и фото с обаятельными мимами, а в зоне Индии — мастер-классы по йоге и танцы из болливудских фильмов.

«Своим фестивалем мы хотим открыть мир уральцам. Мы постарались собрать все самое яркое, что ассоциируется с традициями и кухней различных стран, передать их характер, вкус и дух. И, конечно же, подготовили стилистические фотозоны для ярких селфи», — рассказала в беседе с корреспондентом «УралПолит.Ru» один из организаторов фестиваля Анастасия Сычева.

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