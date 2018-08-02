25 августа в Екатеринбурге пройдет фестиваль еды и путешествий А la carte

Организаторы фестиваля отмечают, что его главной целью является знакомство с культурными и гастрономическими особенностями разных стран.
25 августа часть Исторического сквера будет поделена на шесть тематических зон: «Европа», «Россия», «США», «Азия», детская страна Питера Пэна «Нетландия», главная сцена с выступлениями нон-стоп.
В каждой из них посетителям будут предложены национальные блюда, а также традиционные развлечения разных народов мира. Так, например, в зоне Франции гостей будут ждать круассаны и лавандовый лимонад, лекции модных бьюти-блогеров и фото с обаятельными мимами, а в зоне Индии — мастер-классы по йоге и танцы из болливудских фильмов.
«Своим фестивалем мы хотим открыть мир уральцам. Мы постарались собрать все самое яркое, что ассоциируется с традициями и кухней различных стран, передать их характер, вкус и дух. И, конечно же, подготовили стилистические фотозоны для ярких селфи», — рассказала в беседе с корреспондентом «УралПолит.Ru» один из организаторов фестиваля Анастасия Сычева.