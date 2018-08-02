Расплескалась синева: в Севастополе отметили День ВДВ

Источник: РИА "Новости"

После этого десантники переместились на площадь перед памятником «Солдату и матросу», где прошел праздничный митинг и показательные выступления десантников.

Представителей «крылатой» пехоты пришли поздравить руководители города, ветераны, представители Черноморского флота.

«От имени главнокомандующего — президента России Владимира Владимировича Путина поздравляю вас с Днем ВДВ. Желаю вам успехов на службе отечеству, на работе в гражданских сферах деятельности, благополучия, счастья, здоровья. Вы первыми вступаете в схватку с врагом, решаете задачи, которые кроме вас никто решить не может. Страна гордится вашими подвигами. Слава ВДВ!», — поздравил десантников советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

После поздравлений и награждений десантники показали свои боевые умения. Перед зрителями было показана сцена захвата базы террористов, обезвреживание бронеавтомобиля главаря бандитов, приемы рукопашного боя.