С 6 августа поезда Кишинев-Одесса будут ходить ежедневно

Сейчас выполняется четыре рейса Кишинев-Одеса в неделю. Поезда отправляется в шесть часов 57 минут, а прибывает к месту назначения в 10:46. Таможенная проверка проводится на вокзале в Кишиневе, поэтому пересечение государственной границы не отнимает время.