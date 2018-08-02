С 6 августа поезда Кишинев-Одесса будут ходить ежедневно
Поезда из Кишинева в Одессу будут ходить каждый день. Число рейсов увеличиться с 6 августа. Решение об этом принято в связи наплывом пассажиров.
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Поезда из Кишинева в Одессу будут ходить каждый день. Число рейсов увеличиться с 6 августа. Решение об этом принято в связи наплывом пассажиров.
Сейчас выполняется четыре рейса
Из Одессы состав отправляется в 18:45, и прибывает в Кишинев в 22:27.
На маршруте курсируют современные поезда, оборудованные кондиционерами. Пассажирские места представлены в трех классах.
Ежедневные рейсы будут осуществляться до 23 сентября.