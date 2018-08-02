Минздрав РК призвал казахстанцев сдавать обратно таблетки с опасными примесями

Источник: Zakon.kz

Председатель комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК рассказала о проводимой работе по отзыву с казахстанского рынка препаратов, содержащих Валсартан, в котором активная субстанция китайского производства оказалась опасной для здоровья человека, передает корреспондент Zakon.kz.

«Ранее министерством было сообщено о том, что Европейским агентством по лекарственным средствам и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США отзывается с рынков препарат Валсартан, активная субстанция которого произведена китайской компанией. Причина отзыва — это наличие примесей в препаратах некоторых партий активных субстанций, которые классифицируются как вероятный канцероген человека. Его наличие в Валсартане, как полагают, связано с изменением в способе производства активного вещества», — сказал она.

Как уточнила глава фармконтроля, в настоящее время EMA и FDA оценивают уровень и потенциальное воздействие на пациентов, принимавших препарат и информация о том, какие будут получены результаты, будет сообщена дополнительно.

«Я напомню, что препарат с Валсартаном применяются для пациентов с высоким артериальным давлением для профилактики инфаркта и инсульта, также у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и перенесших острый коронарный синдром», — уточнила Л. Бюрабекова.

Между тем, по ее словам, была произведена оценка всех регистрационных досье препаратов Валсартан на выявление препаратов, в производстве которых используется указанная фармсубстанция.

«Были выявлены три препарата — Нортиван производства Гедеон Рихтер; Вазар производства БалканФарма-Дупница АД, Болгария; и Комби Кардофикс-сановель Плюс производства Турция. Вышеуказанные производители указанных средств своевременно получили уведомление от компании, производящей сырье для действующего вещества и о возможном неудовлетворительном качестве данного сырья. 10 июля текущего года был отозван ряд серий таблеток Нортиван, а также далее мы пригласили на переговоры производителей БалканФарма-Дупница АД и Кардофикс-сановель Плюс, у которых тоже выявлено при производстве препарата Валсартан использование субстанции», — пояснила спикер.

Председатель комитета отметила, что препарат производства Турции на сегодня ни разу не завозился на территорию РК с момента регистрации, препарат производства БалканФарма завозился на территорию РК и было выявлено около 57 серий.

«Кроме того, препарат производства БалканФарма закуплен единым дистрибьютором ТОО СК Фармация в дозировке 80 миллиграмм для бесплатного амбулаторного обеспечения в рамках ГОБМП. В связи с этим нами вчера было принято решение об отзыве данного препарата с рынка до конечного потребителя. Поскольку данные препараты используются для лечения серьезных заболеваний, Минздрав рекомендует не прекращать прием препаратов, а пациентам принимающим данные препараты незамедлительно обратиться к лечащему врачу для замены терапии и назначения препаратов другого производителя», — уточнила Л. Бюрабекова.