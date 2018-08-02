Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Власти Египта попросили покинуть столицу дипломатов РФ» — СМИ
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Воспитатели сада, лишившие ребенка подарка из-за денег, наказаны
Черное море очистят от жилья
Кто из звезд удалил комки Биша (мнение хирурга)
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Аурика Ротару о горе в семье знаменитой сестры - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Выбрано лучшее фото 2018 года из 4,4 тыс. кадров
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
14:13 (мск), источник: Zakon.kz

Минздрав РК призвал казахстанцев сдавать обратно таблетки с опасными примесями

Произведена оценка всех регистрационных досье препаратов Валсартан на выявление фармсубстанции китайского производства, признанной опасной.

Источник: Zakon.kz

Председатель комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК рассказала о проводимой работе по отзыву с казахстанского рынка препаратов, содержащих Валсартан, в котором активная субстанция китайского производства оказалась опасной для здоровья человека, передает корреспондент Zakon.kz.

«Ранее министерством было сообщено о том, что Европейским агентством по лекарственным средствам и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США отзывается с рынков препарат Валсартан, активная субстанция которого произведена китайской компанией. Причина отзыва — это наличие примесей в препаратах некоторых партий активных субстанций, которые классифицируются как вероятный канцероген человека. Его наличие в Валсартане, как полагают, связано с изменением в способе производства активного вещества», — сказал она.

Как уточнила глава фармконтроля, в настоящее время EMA и FDA оценивают уровень и потенциальное воздействие на пациентов, принимавших препарат и информация о том, какие будут получены результаты, будет сообщена дополнительно.

«Я напомню, что препарат с Валсартаном применяются для пациентов с высоким артериальным давлением для профилактики инфаркта и инсульта, также у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и перенесших острый коронарный синдром», — уточнила Л. Бюрабекова.

Между тем, по ее словам, была произведена оценка всех регистрационных досье препаратов Валсартан на выявление препаратов, в производстве которых используется указанная фармсубстанция.

«Были выявлены три препарата — Нортиван производства Гедеон Рихтер; Вазар производства БалканФарма-Дупница АД, Болгария; и Комби Кардофикс-сановель Плюс производства Турция. Вышеуказанные производители указанных средств своевременно получили уведомление от компании, производящей сырье для действующего вещества и о возможном неудовлетворительном качестве данного сырья. 10 июля текущего года был отозван ряд серий таблеток Нортиван, а также далее мы пригласили на переговоры производителей БалканФарма-Дупница АД и Кардофикс-сановель Плюс, у которых тоже выявлено при производстве препарата Валсартан использование субстанции», — пояснила спикер.

Председатель комитета отметила, что препарат производства Турции на сегодня ни разу не завозился на территорию РК с момента регистрации, препарат производства БалканФарма завозился на территорию РК и было выявлено около 57 серий.

«Кроме того, препарат производства БалканФарма закуплен единым дистрибьютором ТОО СК Фармация в дозировке 80 миллиграмм для бесплатного амбулаторного обеспечения в рамках ГОБМП. В связи с этим нами вчера было принято решение об отзыве данного препарата с рынка до конечного потребителя. Поскольку данные препараты используются для лечения серьезных заболеваний, Минздрав рекомендует не прекращать прием препаратов, а пациентам принимающим данные препараты незамедлительно обратиться к лечащему врачу для замены терапии и назначения препаратов другого производителя», — уточнила Л. Бюрабекова.

В заключение она призвала, имеющиеся остатки лекарственных средств на руках у пациентов сдать в аптеку или медорганизацию, где были получили данные бесплатные препараты.

Все новости региона
 Полиция раскрыла дело: найденного на обочине ВОАД малыша не сбивала машина
Почему отменили заочное образование в Казахстане
Дональд Трамп отметил доброту Ким Чен Ына
Черная заря. Кто развязал Великую африканскую войну
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях
Самолет опасно сблизился с российским лайнером над Черным морем
«Это не мой любовник»: дойдет ли Макрон до вотума недоверия
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
В России выпустят народную версию нового мотоцикла «Иж» Под таким названием в свободную продажу поступят мотоциклы, разработанные в рамках проекта «Кортеж»
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Кристина Агилера беременна третьим ребенком Певица отказалась от алкоголя и вредной еды, а также начала носить одежду свободного кроя.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь