Минздрав РК призвал казахстанцев сдавать обратно таблетки с опасными примесями
Произведена оценка всех регистрационных досье препаратов Валсартан на выявление фармсубстанции китайского производства, признанной опасной.
Произведена оценка всех регистрационных досье препаратов Валсартан на выявление фармсубстанции китайского производства, признанной опасной.
Председатель комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК рассказала о проводимой работе по отзыву с казахстанского рынка препаратов, содержащих Валсартан, в котором активная субстанция китайского производства оказалась опасной для здоровья человека, передает корреспондент Zakon.kz.
«Ранее министерством было сообщено о том, что Европейским агентством по лекарственным средствам и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США отзывается с рынков препарат Валсартан, активная субстанция которого произведена китайской компанией. Причина отзыва — это наличие примесей в препаратах некоторых партий активных субстанций, которые классифицируются как вероятный канцероген человека. Его наличие в Валсартане, как полагают, связано с изменением в способе производства активного вещества», — сказал она.
Как уточнила глава фармконтроля, в настоящее время EMA и FDA оценивают уровень и потенциальное воздействие на пациентов, принимавших препарат и информация о том, какие будут получены результаты, будет сообщена дополнительно.
«Я напомню, что препарат с Валсартаном применяются для пациентов с высоким артериальным давлением для профилактики инфаркта и инсульта, также у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и перенесших острый коронарный синдром», — уточнила Л. Бюрабекова.
Между тем, по ее словам, была произведена оценка всех регистрационных досье препаратов Валсартан на выявление препаратов, в производстве которых используется указанная фармсубстанция.
«Были выявлены три препарата — Нортиван производства Гедеон Рихтер; Вазар производства
Председатель комитета отметила, что препарат производства Турции на сегодня ни разу не завозился на территорию РК с момента регистрации, препарат производства БалканФарма завозился на территорию РК и было выявлено около 57 серий.
«Кроме того, препарат производства БалканФарма закуплен единым дистрибьютором ТОО СК Фармация в дозировке 80 миллиграмм для бесплатного амбулаторного обеспечения в рамках ГОБМП. В связи с этим нами вчера было принято решение об отзыве данного препарата с рынка до конечного потребителя. Поскольку данные препараты используются для лечения серьезных заболеваний, Минздрав рекомендует не прекращать прием препаратов, а пациентам принимающим данные препараты незамедлительно обратиться к лечащему врачу для замены терапии и назначения препаратов другого производителя», — уточнила Л. Бюрабекова.
В заключение она призвала, имеющиеся остатки лекарственных средств на руках у пациентов сдать в аптеку или медорганизацию, где были получили данные бесплатные препараты.