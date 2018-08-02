Праздник молодой картошки и малосольного огурца отметят в Братске

Как сообщает пресс-служба администрации города, праздничная программа развернется на площади Острожного комплекса: игры и конкурсы с раздачей сладких подарков, выступления вокальных и танцевальных коллективов «Молодость Братска», «Огоньки», «Любавушка». Традиционно для гостей праздника будут работать торговые палатки с различными видами свежего и приготовленного картофеля, а также с малосольными огурцами.

Для удобства горожан с 11:00 до 16:00 будет запущен дополнительный автобус по маршруту: «Автостанция Братска — музей “Ангарская деревня” — Автостанция Братска». Интервал движения с автовокзала — один час. По Центральному району автобус будет двигаться по маршруту автобуса № 10.

Цена входных билетов в музей «Ангарская деревня»: взрослый билет — 200 рублей, детский — 50 рублей, дети до 5 лет — бесплатно. Для многодетных семей действует абонемент (при предъявлении копий соответствующих документов) — 300 рублей.