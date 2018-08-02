Праздник молодой картошки и малосольного огурца отметят в Братске
5 августа с 12:00 до 15:00 на территории
5 августа с 12:00 до 15:00 на территории
Как сообщает
Для удобства горожан с 11:00 до 16:00 будет запущен дополнительный автобус по маршруту: «Автостанция Братска — музей “Ангарская деревня” — Автостанция Братска». Интервал движения с автовокзала — один час. По Центральному району автобус будет двигаться по маршруту автобуса № 10.
Цена входных билетов в музей «Ангарская деревня»: взрослый билет — 200 рублей, детский — 50 рублей, дети до 5 лет — бесплатно. Для многодетных семей действует абонемент (при предъявлении копий соответствующих документов) — 300 рублей.
Подробности по телефонам: 409581, 8 (983) 4646882.