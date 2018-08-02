За ВДВ! Как в Петербурге гуляет десантура
Синева расплескалась в
Синева расплескалась в
С 10 утра на Дворцовой площади начали собираться десантники всех возрастов. Тут и ветераны боевых действий, и молодые отцы с семьями. Сослуживцы, встречаясь, радостно заключали друг друга в крепкие объятия, перед Зимним дворцом захлопали
В полдень с Петропавловской крепости раздался традиционный выстрел, который дал старт шествию
Страшась веселья «голубых беретов», Водоканал отключил два фонтана в центре — на Московской площади и в Александровском саду у Адмиралтейства. В парке 300-летия фонтан осушать не будут. Но на месте будет дежурить бригада специалистов, которые в случае форсирования десантниками водной преграды с криками «Никто, кроме нас!» отключат насосы.