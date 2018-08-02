За ВДВ! Как в Петербурге гуляет десантура

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С 10 утра на Дворцовой площади начали собираться десантники всех возрастов. Тут и ветераны боевых действий, и молодые отцы с семьями. Сослуживцы, встречаясь, радостно заключали друг друга в крепкие объятия, перед Зимним дворцом захлопали зелено-голубые с парашютом флаги.

В полдень с Петропавловской крепости раздался традиционный выстрел, который дал старт шествию ветеранов-десантников по Миллионной улице к Вечному огню на Марсовом поле. После торжественного митинга в 13:30 представители ВДВ отправятся в парк 300-летия, чтобы погулять как следует, как умеют только десантники.