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14:15 (мск), источник: Sputnik.md

Выявлена новая угроза алкоголя

Ученые определили страшные последствия, к которым может привести употребление спиртных напитков.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Если женщина употребляет алкоголь в период грудного вскармливания, это способно вызвать нарушения в развитии мозга у ее ребенка. К такому выводу пришли ученые из Университета Маккуори в австралийском Сиднее, пишет MedicalXpress.

Исследование проводили более десяти лет. В эксперименте приняли участие примерно пять тысяч детей и их матерей. Эксперты провели множество опросов, чтобы узнать, пили ли женщины алкоголь в период кормления грудью и сколько, если да. Умственное развитие их детей оценивалось каждые два года.

В итоге исследователи пришли к выводу, что уровень употребления спиртных напитков влиял на навыки мышления детей в возрасте 6−7 лет. Ученые объяснили, что алкоголь может изменить состав грудного молока, вызывая дефицит витаминов в раннем возрасте.

Поэтому специалисты советуют кормящим матерям воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

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