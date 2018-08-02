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14:42 (мск), источник: РИА Новости

Опрос показал, что именно раздражает туристов в других путешественниках

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глобальное исследование показало, что самыми раздражающими считают шумных путешественников, сообщает Travel Daily News.

Источник: РИА Новости

На втором месте оказались зависимые от мобильных устройств, а на третьем — те, кто не чувствителен к культурным нюансам.

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Почти половина (47%) респондентов указали в качестве жалобы то, что путешественники тратят слишком много времени на свои мобильные устройства. Наиболее раздражающими таких туристов находят жители Вьетнама, а тайцы наименее склонны нервничать по этому поводу.

Опрос также помог выяснить, что в отпуске путешественники в среднем тратят около двух часов за использованием своих мобильных телефонов, что на 15% больше времени, чем когда они путешествуют с друзьями и на 26% больше, если с семьей.

Единственным исключением стали американцы: они тратят меньше времени за телефонами когда путешествуют с семьей, чем когда отдыхают одни.

Что касается отсутствия чуткости к местной культуре, то она больше всего раздражает жителей Сингапура (63%), филиппинцев (61%) и малазийцев (60%), а также около половины британцев (54%) и две пятых американских путешественников (41%).

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