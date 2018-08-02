Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ пришла с обысками к «президенту СССР»
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
Евгений Плющенко умилил соцсети нежным фото с 5-летним сыном
В Москве откроют палаточный отель на крыше
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Дочь Майкла Дугласа травят в школе из-за возраста отца
Воспитатели сада, лишившие ребенка подарка из-за денег, наказаны
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Как выглядят популярные модели в обычной жизни
Кто из звезд удалил комки Биша (мнение хирурга)
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
1010 стран с самым дешевым бензином
12:58 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

У Екатеринбурга украли логотип к 300-летию со дня основания

У айдентики уральского города обнаружили брата-близнеца.

У логотипа, созданного к 300-летию празднованию со дня основания Екатеринбурга, обнаружился брат-близнец. Подозрительно похожая айдентика была создана к 320-летию Таганрога, об этом сообщает в четверг, 2 августа, «АиФ-Урал».

9 сентября Таганрог будет отмечать 320-летие со дня основания. К этой дате городские власти решили подготовить специальный логотип, который традиционно будет размещаться на баннерах и сувенирной продукции. Однако для изготовления символики было принято решение обратиться к местным дизайнерам. На конкурс заявилось 20 участников, из них комиссия выбрала одного лучшего. Победительницей стала 32-летняя дизайнер, художник молодежного центра Таганрога. За свою работу «320 лет любимому городу» девушка даже получила премию в пять тыс рублей, сообщает «АиФ-Ростов».

Однако после того, как логотип начали печатать на продукции, приуроченной к празднику, местные жители и дизайнеры заметили некоторые сходства. Многим символика показалась подозрительно похожей на ту, что была разработана к 300-летию Екатеринбурга.

При этом донской специалист по геральдике Олег Тесля уверен, что такое сходство навряд ли можно назвать откровенным плагиатом — это, скорее, творческая переработка: «Конечно, очень похоже, что тут и говорить. Однако похожа именно форма, тогда как содержание и наполнение — различны. Я не исключаю, что и в Екатеринбурге не сами придумали концепцию, а где-то её подглядели».

Вместе с тем отметим, что логотип Екатеринбурга был создан гораздо раньше, чем таганрогский. На Среднем Урале конкурс проводился с 20 августа 2016 по 29 июня 2017 года в два этапа. «На первом этапе все желающие могли поделиться своими представлениями о том, с чем у них ассоциируется наш город. Предложенные варианты (более 170 заявок) легли в основу итогового техзадания, которое мы в рамках второй части конкурса дали профессиональным дизайнерам, графикам и художникам», — рассказывал тогда главный художник города Дмитрий Фогель. После этого экспертная комиссия отобрала пять лучших работ, из которых горожане могли посредством открытого голосования выбрать победителя. Тот логотип, который мы видим сегодня, победил с 51% голосов. Его автору полагался приз в размере 300 тыс рублей.

Вместе с тем конкурс на создание логотипа для 320-летия Таганрога был объявлен только 5 апреля 2018 года. В нем могли принять участие художники-профессионалы и любители всех возрастов. Победитель был выбран уже через месяц — 4 мая. На участие были заявлены 20 работ, победителем стала 32-летняя художница из молодежного центра Таганрога. Девушке полагался приз в пять тыс рублей. При этом один из городских порталов отмечает, что победителя определяла комиссия, которая на 80% состоит из чиновников городской администрации, лишь два человека из состава жюри имели отношение к искусству: один из них — директор художественной школы, а другой — сотрудник дизайнерской фирмы. «В таганрогском варианте, возможно, и был какой-то концепт, но выглядит готовый логотип просто как триптих из узнаваемых достопримечательностей города», — комментируют в издании.

Все новости региона
«Нас уже немного трясет». Ученый - о том, почему так резко меняется климат
Дональд Трамп отметил доброту Ким Чен Ына
Захарова прокомментировала данные о пытках убитых в ЦАР россиян
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях
Самолет опасно сблизился с российским лайнером над Черным морем
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
«Это не мой любовник»: дойдет ли Макрон до вотума недоверия
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
В России выпустят народную версию нового мотоцикла «Иж» Под таким названием в свободную продажу поступят мотоциклы, разработанные в рамках проекта «Кортеж»
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Евгений Плющенко умилил соцсети нежным фото с 5-летним сыном Поклонники считают, что фигурист — очень заботливый отец.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь