У Екатеринбурга украли логотип к 300-летию со дня основания

У логотипа, созданного к 300-летию празднованию со дня основания Екатеринбурга, обнаружился брат-близнец. Подозрительно похожая айдентика была создана к 320-летию Таганрога, об этом сообщает в четверг, 2 августа, «АиФ-Урал».

9 сентября Таганрог будет отмечать 320-летие со дня основания. К этой дате городские власти решили подготовить специальный логотип, который традиционно будет размещаться на баннерах и сувенирной продукции. Однако для изготовления символики было принято решение обратиться к местным дизайнерам. На конкурс заявилось 20 участников, из них комиссия выбрала одного лучшего. Победительницей стала 32-летняя дизайнер, художник молодежного центра Таганрога. За свою работу «320 лет любимому городу» девушка даже получила премию в пять тыс рублей, сообщает «АиФ-Ростов».

Однако после того, как логотип начали печатать на продукции, приуроченной к празднику, местные жители и дизайнеры заметили некоторые сходства. Многим символика показалась подозрительно похожей на ту, что была разработана к 300-летию Екатеринбурга.

При этом донской специалист по геральдике Олег Тесля уверен, что такое сходство навряд ли можно назвать откровенным плагиатом — это, скорее, творческая переработка: «Конечно, очень похоже, что тут и говорить. Однако похожа именно форма, тогда как содержание и наполнение — различны. Я не исключаю, что и в Екатеринбурге не сами придумали концепцию, а где-то её подглядели».

Вместе с тем отметим, что логотип Екатеринбурга был создан гораздо раньше, чем таганрогский. На Среднем Урале конкурс проводился с 20 августа 2016 по 29 июня 2017 года в два этапа. «На первом этапе все желающие могли поделиться своими представлениями о том, с чем у них ассоциируется наш город. Предложенные варианты (более 170 заявок) легли в основу итогового техзадания, которое мы в рамках второй части конкурса дали профессиональным дизайнерам, графикам и художникам», — рассказывал тогда главный художник города Дмитрий Фогель. После этого экспертная комиссия отобрала пять лучших работ, из которых горожане могли посредством открытого голосования выбрать победителя. Тот логотип, который мы видим сегодня, победил с 51% голосов. Его автору полагался приз в размере 300 тыс рублей.