Роддом № 6 Минска признан самым доброжелательным к семье

В опросе приняли участие 1137 человек, из которых 403 (35,4%) отдали свои голоса роддому № 6, на втором и третьем месте с небольшим отрывом оказались роддома № 2 и № 1 соответственно. Сегодня в роддоме-победителе принимают 15−20 родов в сутки. Штат укомплектован почти на 100%. Именно здесь были открыты первые в стране палаты семейного типа — по сути автономное ВИП-отделение. Но и в общем отделении дежурят четыре врача высшей и первой категорий — будущие мамы под круглосуточным присмотром.

Люди оставляли не только голоса, но и отзывы, давали рекомендации медицинскому учреждению, в котором появился их малыш. Все эти учреждения не были обделены хорошими словами — отмечается высокий уровень профессионализма и душевное тепло сотрудников.

Главный врач больницы № 6 Виктор Гурко получил награду из рук председателя комитета по здравоохранения Мингорисполкома Сергея Малышко и Wi-Fi-кафе в подарок от партнера акции kakvapteke.by.

Также на мероприятии были награждены самые опытные акушерки столицы (стаж более 50 лет), которые все еще принимают роды и готовят себе молодую смену, — Мария Пастушенко (роддом № 1) и Александра Морозова (роддом № 3).

Акция проходила с 23 по 27 июля. Более 25 спикеров и экспертов рассказывали и отвечали на вопросы о правильной подготовке к рождению детей, о рационе питания мамы и малыша, о сексуальной жизни во время и после беременности и другом. Причем многие темы были подняты впервые либо поданы под новым углом. Предлагались бесплатные консультации, в том числе индивидуальные (акушеров-гинекологов, неонатологов, психолога, юриста, экспертов «Папа-школы»), сюрпризы и подарки. Программа недельного марафона доброжелательности была продумана таким образом, чтобы будущие и настоящие родители получили максимальный объем нужной и полезной информации и при этом интересно провели время всей семьей — для детей в роддомах были организованы игровые комнаты и прочие активности.

Мероприятия посетили 840 беременных, а также их мужья, родственники и другие гости. «Мы не ожидали такого количества посетителей, но оно говорит о важности такой коммуникации, выстраивании доверительного отношения между теми, кто готовится стать родителем, и медперсоналом, который в этом поможет. Этот добрый проект был задуман комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, чтобы рассказать об акушерской службе столицы, показать наши родильные учреждения, какие в них условия, какие люди работают. Целую неделю каждый из пяти роддомов открывал свои двери для всех. А ведь это так непросто — рабочий процесс при этом не останавливался», — рассказала главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению, автор и идейный вдохновитель проекта Ирина Иконостасова.