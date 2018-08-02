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13:24 (мск), источник: Журнал OK!

Анна Седокова пожаловалась на отсутствие в ее жизни мужчины (уже целый месяц)

Анна Седокова попросила поклонников не злорадствовать и сделала признание: она соскучилась по мужскому вниманию.

Многодетная мать Анна Седокова пожаловалась в Инстаграм на отсутствие в ее жизни мужчины. Певица опубликовала эмоциональный текст, в котором рассказала, что ее задевают влюбленные пары вокруг, потому что сама она ни с кем не целовалась уже месяц (чуть дальше по тексту — что два месяца) и что ей не хватает объятий, совместного просмотра сериалов и, конечно, секса.

Любопытно, что в тексте есть намек на то, что совсем недавно у Анны был некий роман, но с кем и сколько он длился — она не уточнила.

Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. <…> Вот уже месяц я ни с кем не целовалась. А если еще учесть, что мой последний поцелуй был с женщиной, и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два.

Также Седокова рассказала, что в ее жизни практически не было периодов, когда она оставалась бы одна:

У меня всегда кто-то есть. Был. Из одних отношений я стремительно перемещалась в другие. А сейчас что? Так вот она старость? Или это та самая мудрость?

Певица попросила поклонников не «улыбаться злорадно — мол, ха-ха, доигралась, никто с тобой не хочет». Она говорит, что кто-то всегда хочет, но сейчас нет того, кого хотела бы она сама: «Не милы мне все и не хочется просто так». В финале своего поста она мечтательно расписывает свою идеальную картинку с мужчиной:

Что может быть лучше, чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи. А потом секс всю ночь. И еда. И сериальчик. А потом опять секс. И спать обнявшись… Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом. А что если я целоваться разлучилась?

А в самом конце Седокова упоминает теорию визуализации желаний и просит великого бога Инстаграма подбросить ей парня. И еще — обещает вести себя хорошо. «В этот раз».

Напомним, что у певицы трое детей от троих мужчин: 13-летняя Алина от брака с Валентином Белькевичем, 7-летняя Моника от брака с Максимом Чернявским, годовалый Гектор от отношений с Артемом Комаровым, с которым она рассталась вскоре после родов.

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