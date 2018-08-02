Анна Седокова пожаловалась на отсутствие в ее жизни мужчины (уже целый месяц)
Анна Седокова попросила поклонников не злорадствовать и сделала признание: она соскучилась по мужскому вниманию.
Анна Седокова попросила поклонников не злорадствовать и сделала признание: она соскучилась по мужскому вниманию.
Многодетная мать Анна Седокова пожаловалась в Инстаграм на отсутствие в ее жизни мужчины. Певица опубликовала эмоциональный текст, в котором рассказала, что ее задевают влюбленные пары вокруг, потому что сама она ни с кем не целовалась уже месяц (чуть дальше по тексту — что два месяца) и что ей не хватает объятий, совместного просмотра сериалов и, конечно, секса.
Любопытно, что в тексте есть намек на то, что совсем недавно у Анны был некий роман, но с кем и сколько он длился — она не уточнила.
Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. <…> Вот уже месяц я ни с кем не целовалась. А если еще учесть, что мой последний поцелуй был с женщиной, и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два.
Также Седокова рассказала, что в ее жизни практически не было периодов, когда она оставалась бы одна:
У меня всегда
Певица попросила поклонников не «улыбаться злорадно — мол,
Что может быть лучше, чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи. А потом секс всю ночь. И еда. И сериальчик. А потом опять секс. И спать обнявшись… Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом. А что если я целоваться разлучилась?
А в самом конце Седокова упоминает теорию визуализации желаний и просит великого бога Инстаграма подбросить ей парня. И еще — обещает вести себя хорошо. «В этот раз».
Напомним, что у певицы трое детей от троих мужчин: 13-летняя Алина от брака с Валентином Белькевичем, 7-летняя Моника от брака с Максимом Чернявским, годовалый Гектор от отношений с Артемом Комаровым, с которым она рассталась вскоре после родов.