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13:20 (мск), источник: VN.ru

Авиашоу в Мочище-2018: полная программа

«Непобедимая и легендарная!» — девиз предстоящего зрелища, которое пройдет в воскресенье, 5 августа. Порадовать зрителей авиашоу стоит недешево — около 50 млн рублей потрачено на праздник в этом году. Как быстро добраться, схема парковок и на что посмотреть — в материале VN.ru.

Источник: VN.ru

«Авиашоу традиционно проходит под Новосибирском в Мочище, с 2001 года. Это изюминка в нашем календаре, — отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. — Из года в год увеличивается количество зрителей, это говорит само за себя. Все улучшается — и яркость события, и пилотажные группы. Уникальное мероприятие — около 80 судов, свыше 400 участников. Кто приедет 5 августа на аэродром Мочище, не пожалеет. Но лучше выдвигаться заранее, такое количество зрителей создает определенные трудности».

Машины — налево, автобусы — направо

Движение транспорта будут регулировать 5 автопатрулей и 24 наряда ДПС. Автобусы и автомобили поедут по разным дорогам, чтобы избежать заторов. В этом году на полях перед аэродромом запланировано 6500 парковочных мест для личных автомобилей, организовывать порядок и регулировать движение на импровизированных парковках в полях будут 30 парковщиков. Стоимость автостоянки составит 100 рублей.

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Припарковавшись за деньги, можно принять участие в розыгрыше призов, среди которых путевки в санатории области, билеты в дельфинарий и обзорная экскурсия по Новосибирску. Чтобы выиграть, автомобилисты должны сдать отрывной корешок парковочного билета в информационном центре у главной сцены и остаться до конца на празднике авиации. Награждение за парковку пройдет в конце авиашоу. Но все же организаторы призывают зрителей добираться до аэродрома на общественном транспорте.

«В этом году постараемся обеспечить доставку жителей города на общественном транспорте к аэродрому Мочище. Просим жителей города по возможности личный транспорт оставлять на парковках и добираться общественным транспортом», — взывает к новосибирцам и.о. начальника управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Ирина Пыркова.

Без пробок добраться до места проведения авиашоу в Мочище можно будет на электричках, которые будут ходить каждые 15−20 минут до Мочище и обратно. В прошлом году такой способ проезда выбрали для себя более 20 тысяч зрителей. Время пути от станции Новосибирск-Главный до Мочище составит 33 минуты. Стоимость проезда на электричке — 35 рублей. Подробнее о расписании пригородных электропоездов в день авиашоу можно прочитать здесь.

Доехать до Мочище можно на автобусах № 189 и № 130. 189-й «пазик» будет ходить каждые 14−20 минут, стоимость проезда составит 28 рублей. Автобус № 130 курсирует чуть реже — раз в полчаса. От станции Мочище до аэродрома зрителей будут подвозить 8 челночных автобусов за 10 рублей.

«Фишки» этого года

Откроют авиашоу самолеты Су-34 в 10.45, сразу после истребителей в небо поднимутся парашютисты. Женская пилотажная группа «Барсы» исполнит высший пилотаж на самолетах Як-52, Як-18. Пилотажная группа «Русь» покажет мастерство на самолетах Л-39, а в 13.30 зрители увидят в небе над Мочище «Соколов России». Праздник авиации продлится до 14.30. Подробную программу авиашоу-2018 смотрите в материале VN.ru.

«Самая главная особенность в том, что наш праздник в очередной раз должен состояться, — говорит председатель совета региональной общественной организации спортивной авиации и руководитель аэродрома Мочище Александр Осокин. — “Соколы России” прилетели на новых самолетах Су-35, они будут участвовать в первый раз в нашем празднике. Наш праздник — это как прекрасный фильм, который мы смотрим каждый год, но каждый раз наслаждаемся им, выступлениями наших пилотажных групп, отдельных летчиков. Каждую минуту будет кто-то выступать, пятый год подряд люди будут наблюдать за выступлениями пилотажных групп под звуки симфонического оркестра».

О выступлении музыкантов на авиашоу упоминает и ведущий группы «Соколы России» полковник Александр Гостев, который в восьмой раз взмоет в небо над Новосибирском вместе со своей пилотажной группой. «Здесь, на сибирской земле, какой-то особый подход к праздникам и включение в эти праздники авиационной составляющей. Только у вас впервые я был шокирован, когда полет авиации под симфонический оркестр проходил. Да, только спортивная авиация способна выступать под звуки этих инструментов, боевая авиация заглушит оркестр».

Летчик-истребитель напоминает и о миссии, с которой пилотажная группа прилетела в Новосибирск. «Исправляется ошибка, допущенная в министерстве обороны в 2010—2013 годах, когда три года летные училища не набирали курсантов. Сейчас наша задача — возобновить наборы в наш государственный авиационный институт, — говорит полковник Александр Гостев. — Может быть, молодежь за эти три года подостыла, нам нужно поднять дух, рассказать об этой прекрасной профессии. Мне очень приятно, что здесь, в Новосибирске, поддерживаются традиции российской авиации. Если хотя бы у десятка мальчишек что-то в сердце всколыхнется от рева двигателей наших самолетов, и они захотят стать летчиками, я буду просто рад, что свою миссию здесь, на новосибирской земле, выполнил».

Ведущий группы «Соколы России» приоткрыл завесу тайны, что ждет зрителей в этом году. Зрители увидят воздушные трюки новейшего самолета Су-35, каждый из которых стоит 1,5 млрд рублей. Летчики называют новый истребитель «гордостью за наше самолетостроение и достойнейшей техникой», отмечают его аэродинамику. Говорят, его полет даже смотрится по-другому, всему виной отклоняемый вектор тяги и сопла. Внутри — мониторы, которые отображают линию маршрута полета, все аэродромы и даже могут рассчитать время перелета с точностью до секунды. «Соколы России» преодолели на Су-35 расстояние в 2800 км из Липецка до Новосибирска. В составе группы три снайпера и один летчик I класса, которые покажут все мастерство летного состава. Во время полета летчик смотрит только на впереди идущий самолет, придерживаясь расстояния между воздушной техникой в 1−3 метра. Во время одиночного пилотажа летчики-истребители продемонстрируют все возможности Су-35 в бою.

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