Власти Балтийска хотят сделать пешеходной территорию старого города
Власти Балтийска планируют закрыть для транспорта территорию старого города. Об этом сообщил журналистам глава администрации муниципалитета Сергей Мельников в четверг, 2 августа.
Власти Балтийска планируют закрыть для транспорта территорию старого города. Об этом сообщил журналистам глава администрации муниципалитета Сергей Мельников в четверг, 2 августа.
— Тут особого движения транспорта нет. Направление тупиковое. Надо продумать и установить
Там планируют обустроить прогулочные зоны и места для отдыха. По мнению министра по культуре и туризму Андрея Ермака, это позволит существенно увеличить привлекательность Балтийска.
«Тут есть музей флота и можно было бы организовать отличный туристический маршрут», — отметил министр.
Движение транспорта планируют закрыть от крепости Пиллау до паромной переправы. Сроки реализации проекта чиновники не назвали.