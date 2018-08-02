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17:12 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Балтийска хотят сделать пешеходной территорию старого города

Власти Балтийска планируют закрыть для транспорта территорию старого города. Об этом сообщил журналистам глава администрации муниципалитета Сергей Мельников в четверг, 2 августа.

Источник: Калининград.Ru

— Тут особого движения транспорта нет. Направление тупиковое. Надо продумать и установить какой-то шлагбаум. Организовать подъезд местных жителей и машин на паром, — сказал чиновник.

Там планируют обустроить прогулочные зоны и места для отдыха. По мнению министра по культуре и туризму Андрея Ермака, это позволит существенно увеличить привлекательность Балтийска.

«Тут есть музей флота и можно было бы организовать отличный туристический маршрут», — отметил министр.

Движение транспорта планируют закрыть от крепости Пиллау до паромной переправы. Сроки реализации проекта чиновники не назвали.

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