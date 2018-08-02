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14:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем «пропололи» молодой лес

Специалисты лесхоза убрали лишние деревья, мешающие нормальному развитию саженцев.

Чуть меньше четырех гектаров молодого леса «пропололи» сотрудники Пригородного лесничества. Вырезали, выкорчевали и спилили поврежденных и лишние деревья, нежелательную поросль, мешающую нормальному росту и развитию саженцев. Такую работу регулярно проводят на территории, где растет молодняк.

— Это дает возможность для интенсивного роста и улучшения основного насаждения. А в конечном итоге формирует полноценный лес, — пояснили в управлении лесного хозяйства области. -

Вместе с тем лесники провели агротехнический уход за лесными культурами на площади больше 59 га и убрали неликвидную древесину вдоль трассы М4-Дон на площади в 27,7 га.

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