Под Воронежем «пропололи» молодой лес

Чуть меньше четырех гектаров молодого леса «пропололи» сотрудники Пригородного лесничества. Вырезали, выкорчевали и спилили поврежденных и лишние деревья, нежелательную поросль, мешающую нормальному росту и развитию саженцев. Такую работу регулярно проводят на территории, где растет молодняк.

— Это дает возможность для интенсивного роста и улучшения основного насаждения. А в конечном итоге формирует полноценный лес, — пояснили в управлении лесного хозяйства области. -