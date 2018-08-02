Под Воронежем «пропололи» молодой лес
Специалисты лесхоза убрали лишние деревья, мешающие нормальному развитию саженцев.
Специалисты лесхоза убрали лишние деревья, мешающие нормальному развитию саженцев.
Чуть меньше четырех гектаров молодого леса «пропололи» сотрудники Пригородного лесничества. Вырезали, выкорчевали и спилили поврежденных и лишние деревья, нежелательную поросль, мешающую нормальному росту и развитию саженцев. Такую работу регулярно проводят на территории, где растет молодняк.
— Это дает возможность для интенсивного роста и улучшения основного насаждения. А в конечном итоге формирует полноценный лес, — пояснили в управлении лесного хозяйства области. -
Вместе с тем лесники провели агротехнический уход за лесными культурами на площади больше 59 га и убрали неликвидную древесину вдоль трассы М4-Дон на площади в 27,7 га.