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14:55 (мск), источник: Nur.kz

«Spiderкыз»: астанчанка мыла окна снаружи, стоя на карнизе на 10-м этаже

Один из жителей Астаны стал свидетелем экстремальной домашней уборки. «Отчаянная домохозяйка» мыла окна с внешней стороны, стоя на узком карнизе. Происходило дело на 10-м этаже, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Фотографии увиденного астанчанин опубликовал в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» в Facebook.

«Соседка моет стекла балкона с внешней стороны, 10 этаж, просто ходит по внешней стороне балкона по выступу в 5−7 см», — сообщил ошарашенный мужчина. Пользователи также были шокированы бесстрашием домохозяйки. Они заявляли, что никакая чистота не стоит такого риска. «Келинка… Выкладывается по полной… Инстинкт самосохранения отсутствует», — констатировал один из комментаторов.

Другой предложил назвать ее «Spiderкыз», по аналогии с героем комиксов и фентези-фильмов Человеком-пауком, который может без труда лазать по отвесным стенам.

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