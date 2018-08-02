«Spiderкыз»: астанчанка мыла окна снаружи, стоя на карнизе на 10-м этаже

«Соседка моет стекла балкона с внешней стороны, 10 этаж, просто ходит по внешней стороне балкона по выступу в 5−7 см», — сообщил ошарашенный мужчина. Пользователи также были шокированы бесстрашием домохозяйки. Они заявляли, что никакая чистота не стоит такого риска. «Келинка… Выкладывается по полной… Инстинкт самосохранения отсутствует», — констатировал один из комментаторов.