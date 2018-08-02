На Уральский университет завели дело из-за плаката «УрФУ — ты лучший вуз России»

Источник: ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н

В ведомстве не назвали имя человека, который пожаловался на плакат. В Екатеринбурге висят два плаката, на которых написано, что УрФУ — лучший университет в России. По словам заявителя, доказательств этого утверждения в рекламных плакатах нет, что вводит людей в заблуждение.

Закон «О рекламе» предусматривает, что использовать слова «лучший», «первый» и «номер один» можно только если есть определенные критерии сравнения. Эти характеристики должны иметь объективное подтверждение. Иначе ФАС считает информацию в рекламе недостоверной, а рекламодатель несет за это ответственность.

За нарушение закона о рекламе юридическое лицо могут оштрафовать до пятисот тысяч рублей, а физическое — в два раза меньше.