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14:20 (мск), источник: RTVi

На Уральский университет завели дело из-за плаката «УрФУ — ты лучший вуз России»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на Уральский Федеральный университет имени Б. Н. Ельцина (УрФУ) из-за нарушения закона «О рекламе» за плакат с надписью «УрФУ — ты лучший вуз России». Об этом 1 августа сообщили на сайте управления ФАС по Свердловской области.

Источник: ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н

В ведомстве не назвали имя человека, который пожаловался на плакат. В Екатеринбурге висят два плаката, на которых написано, что УрФУ — лучший университет в России. По словам заявителя, доказательств этого утверждения в рекламных плакатах нет, что вводит людей в заблуждение.

Закон «О рекламе» предусматривает, что использовать слова «лучший», «первый» и «номер один» можно только если есть определенные критерии сравнения. Эти характеристики должны иметь объективное подтверждение. Иначе ФАС считает информацию в рекламе недостоверной, а рекламодатель несет за это ответственность.

За нарушение закона о рекламе юридическое лицо могут оштрафовать до пятисот тысяч рублей, а физическое — в два раза меньше.

В июне ФАС завела дело на компанию Reckitt Benckiser, которая производит презервативы Durex. В ведомстве посчитали, что фирма нарушила закон «О рекламе», потому что использовала в роликах недостоверную информацию о количестве россиян, зараженных половыми инфекциями. Так, в рекламе говорилось, что каждый второй россиянин заражался половыми инфекциями в прошлом году. По данным Минздрава, заболевания встречались только у 0,1% россиян.

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