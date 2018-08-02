На Уральский университет завели дело из-за плаката «УрФУ — ты лучший вуз России»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на Уральский Федеральный университет имени Б. Н. Ельцина (УрФУ)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на Уральский Федеральный университет имени Б. Н. Ельцина (УрФУ)
В ведомстве не назвали имя человека, который пожаловался на плакат. В Екатеринбурге висят два плаката, на которых написано, что УрФУ — лучший университет в России. По словам заявителя, доказательств этого утверждения в рекламных плакатах нет, что вводит людей в заблуждение.
За нарушение закона о рекламе юридическое лицо могут оштрафовать до пятисот тысяч рублей, а физическое — в два раза меньше.
В июне ФАС завела дело на компанию Reckitt Benckiser, которая производит презервативы Durex. В ведомстве посчитали, что фирма нарушила закон «О рекламе», потому что использовала в роликах недостоверную информацию о количестве россиян, зараженных половыми инфекциями. Так, в рекламе говорилось, что каждый второй россиянин заражался половыми инфекциями в прошлом году. По данным Минздрава, заболевания встречались только у 0,1% россиян.