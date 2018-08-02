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14:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

По центру Перми прошла колонна десантников

Во время шествия колонны движение транспорта было приостановлено.

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фотографии
23
фотографии
23
фотографии

2 августа, в День ВДВ, пермские десантники прошли организованной колонной по центральным улицам Перми.

В этом году воздушно-десантные войска празднуют 88-летие со дня образования своих войск. Традиционно ранним утром бывшие военнослужащие вместе с друзьями, родными и близкими собрались на набережной Камы у Речного вокзала. Под звуки военных песен бывшие военнослужащие поздравляли друг друга с праздником.

Затем все выстроились в колонну и в сопровождении грузового автомобиля, в котором находились музыканты, выдвинулись к мемориалу Добровольческого Танкового корпуса. Во главе шествия ехал БТР, а в колонне вместе с десантниками шли их жёны и дети. Участники шествия громко выкрикивали «Россия», «ВДВ», «Ура», а по пути следования громкими криками и аплодисментами их встречали прохожие. Движение автомобилей на время шествия было приостановлено, а водители автомобилей приветствовали колонну громкими гудками.

Источник: Аргументы и факты

У мемориала Добровольческому Танковому корпусу бывшие военнослужащие почтили память павших товарищей минутой молчания и возложили венки и цветы к Вечному огню.

После этого «голубые береты» провели торжественный митинг у скульптуры «Разорванное братство», где с профессиональным праздником их поздравили представители городской и краевой администраций, а также руководители общественных организаций. Затем «крылатая пехота» переместилась на стадион «Юность», где прошли спортивные соревнования, показательные выступления м праздничный концерт.

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