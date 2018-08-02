Еще четыре новых случая заболевания корью выявлено в Башкирии

Четыре новых случая заболеванию корью зарегистрировано в Башкирии, сообщили UFA.AIF.RU в Роспотребнадзоре РБ. Таким образом, всего с начала года опасной инфекцией заразились уже 19 человека, из них 11 — это дети.

Как сообщила UFA.AIF.RU жительница дома по улице Авроры, 15/1, один из заболевших детей проживает в этом доме. Всех соседей по подъезду предупреждают о необходимости вакцинации.

Напомним, случаи заболевания корью в Башкирии регистрируются в Уфе, Уфимском и Иглинском районах.