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14:24 (мск), источник: АиФ Уфа

Еще четыре новых случая заболевания корью выявлено в Башкирии

Всего с начала года зарегистрировано 19 случаев.

Четыре новых случая заболеванию корью зарегистрировано в Башкирии, сообщили UFA.AIF.RU в Роспотребнадзоре РБ. Таким образом, всего с начала года опасной инфекцией заразились уже 19 человека, из них 11 — это дети.

Как сообщила UFA.AIF.RU жительница дома по улице Авроры, 15/1, один из заболевших детей проживает в этом доме. Всех соседей по подъезду предупреждают о необходимости вакцинации.

Напомним, случаи заболевания корью в Башкирии регистрируются в Уфе, Уфимском и Иглинском районах.

В Уфе из-за подъема заболеваемости введены ограничительные меры.

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