Еще четыре новых случая заболевания корью выявлено в Башкирии
Всего с начала года зарегистрировано 19 случаев.
Всего с начала года зарегистрировано 19 случаев.
Четыре новых случая заболеванию корью зарегистрировано в Башкирии, сообщили UFA.AIF.RU в Роспотребнадзоре РБ. Таким образом, всего с начала года опасной инфекцией заразились уже 19 человека, из них 11 — это дети.
Как сообщила UFA.AIF.RU жительница дома по улице Авроры, 15/1, один из заболевших детей проживает в этом доме. Всех соседей по подъезду предупреждают о необходимости вакцинации.
Напомним, случаи заболевания корью в Башкирии регистрируются в Уфе, Уфимском и Иглинском районах.
В Уфе