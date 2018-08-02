В Подгоренском районе на трассе Воронеж — Луганск отремонтируют мост
На работы из облбюджета выделили 32 млн рублей.
На работы из облбюджета выделили 32 млн рублей.
В Подгоренском районе на трассе Воронеж — Луганск начали ремонтировать мост. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник отдела градостроительства, энергоснабжения и отраслевого взаимодействия райадминистрации Юрий Лобода в четверг, 2 августа.
Капитальный ремонт моста проводят по госпрограмме Воронежской области «Развитие транспортной системы». На работы из дорожного фонда области выделили 32 млн рублей.
Длина моста — 36 м. Рабочие полностью заменят полотно моста, тротуар, барьерное ограждение и перила. Обустроят подъезды с обоих сторон. Работы планируют завершить к 1 сентября.