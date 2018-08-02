В Подгоренском районе на трассе Воронеж — Луганск отремонтируют мост

Источник: РИА "Воронеж"

В Подгоренском районе на трассе Воронеж — Луганск начали ремонтировать мост. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник отдела градостроительства, энергоснабжения и отраслевого взаимодействия райадминистрации Юрий Лобода в четверг, 2 августа.

Капитальный ремонт моста проводят по госпрограмме Воронежской области «Развитие транспортной системы». На работы из дорожного фонда области выделили 32 млн рублей.