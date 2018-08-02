В Нижнем Новгороде в День ВДВ отключили фонтан на площади Минина и Пожарского
Центральный фонтан в Нижнем Новгороде прекратил работу до 3 августа. Об этом «Комсомолке» сообщили в ОАО «Нижегородский водоканал».
Центральный фонтан в Нижнем Новгороде прекратил работу до 3 августа. Об этом «Комсомолке» сообщили в ОАО «Нижегородский водоканал».
Это связано с празднованием 2 августа Дня
Напомним, именно купание в фонтанах стало популярной традицией празднования дня ВДВ. Впервые голубые береты стали залезать в фонтан еще во времена Афганской войны (1979−1989) и «компенсировать» таким образом жажду воды, дефицит которой они испытывали в жаркой горной стране. Этот «прикол» десантников был раскритикован по ТВ и в печати. Но веселая молва о нем прокатилась по стране — и купание в фонтанах других городов стало «фишкой» праздника и даже «модой», ритуалом.