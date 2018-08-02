ФОК на бульваре Рябикова в Иркутске откроют в конце 2018 года
Монтаж кровли, отделка, установка коммуникаций и окон. Возведение
Монтаж кровли, отделка, установка коммуникаций и окон. Возведение
Стройка началась ровно год назад. В новом здании ФОКа могут одновременно разместится около 200 человек. На первом этаже будут универсальный спортзал, настольный теннис, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, раздевалки и душевые.
На втором — залы хореографии и боевых единоборств, трибуны для зрителей. В ФОКе также оборудуют зону отдыха с зимним садом, автостоянку, парковую зону. Новый спортивный комплекс будет готов уже к концу этого года.