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16:00 (мск), источник: Вести Иркутск

ФОК на бульваре Рябикова в Иркутске откроют в конце 2018 года

Монтаж кровли, отделка, установка коммуникаций и окон. Возведение физкультурно-оздоровительного центра на бульваре Рябикова близится к концу.

Стройка началась ровно год назад. В новом здании ФОКа могут одновременно разместится около 200 человек. На первом этаже будут универсальный спортзал, настольный теннис, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, раздевалки и душевые.

На втором — залы хореографии и боевых единоборств, трибуны для зрителей. В ФОКе также оборудуют зону отдыха с зимним садом, автостоянку, парковую зону. Новый спортивный комплекс будет готов уже к концу этого года.

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