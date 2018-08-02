Лучшие фото Дня ВДВ — 2018

В 11 часов на Аллее Славы в Парке Победы Доволенского района выстроились на построении около 50 человек, служивших срочную в разные годы в «войсках дяди Васи». Поздравили доволенские голубые береты глава района и местного сельсовета, священник храма отец Андрей, а также срочники, проходившие службу в различных вооруженных силах: пограничники, танкисты, моряки, ГСВГшники.

— Мы никогда не отходим от традиции: обязательно построение, сдаем рапорт, поднимаем флаг и возлагаем венки воинам, участникам Великой Отечественной войны. В Довольном этого праздника ждем не только мы. Многие приходят поздравить нас и посмотреть концерт, который готовят работники сельского клуба, — рассказал VN.ru местный десантник Владимир Анисимов.

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В почетном карауле — воспитанники военно-патриотического клуба «Юный десантник» (школа № 1). Их педагог голубой берет примерил в армии.

Торжество завершилось шествием по главной улице села с флагами и песнями. Перед застольем десантники заехали на кладбище, чтобы возложить гвоздики на могилы земляков-десантников.

Тем временем в Карасуке на улице Ленина возле символичного памятника войскам ВДВ — «БТРа», собрались карасучане, служившие в воздушно-десантных войсках. Поздравили друг друга, пообщались и традиционно в колонне машин, украшенных флагами, отправились в центр города, где на Монументе Славы возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

— Праздничная дата выпала на рабочий день. Но не отметить этот праздник десантники не могут. Сюда приходят семьями, с детьми. В нашем союзе около 70 человек. Мы рады новичкам, кто только демобилизовался. Все знают, что 2 августа нужно прийти сюда и влиться в наши ряды. Это незыблемое правило, — сказал председатель районного Союза ветеранов Афганистана и десантников Юрий Кончуковский.

В городе работает несколько специализированных магазинов, где можно купить форму и флаг ВДВ. Продавец одной торговой точки говорит, что пользовались спросом тельняшки и береты на взрослых и детей.

Евгений Бевз из Карасука — единственный кадровый офицер. Он отслужил в войсках ВДВ 22 года. Афганистан, Дальний Восток, Германия… На груди боевые медали, в основном, как говорит десантник, афганские. За плечами несколько сотен прыжков. И добавляет, что самые памятные — это первые, которые совершил будучи старшеклассником. Для него ВДВ — «вся жизнь».

Стереотипы о том, что десантники шумно проводят 2 августа, в Довольном и Карасуке не подтверждаются. Мужчины в тельняшках продолжили отдых небольшими компаниями, не нарушая покой горожан.