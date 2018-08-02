В сентябре в казанском парке «Крылья Советов» пройдет праздник трезвости
(Город Казань KZN.RU, 2 августа). 9 сентября в казанском парке «Крылья Советов» пройдет праздник трезвости.
(Город Казань KZN.RU, 2 августа). 9 сентября в казанском парке «Крылья Советов» пройдет праздник трезвости.
На празднике в столице Татарстана выступят церковные и народные хоры, будет раздаваться литература о вреде алкоголя, наркомании и табакокурения.
Праздник продлится с 15.00 до 20.00, сообщили организаторы.
Отметим, что Всероссийский день трезвости проводится ежегодно в крупных городах страны по благословению патриарха Кирилла.