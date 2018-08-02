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16:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В сентябре в казанском парке «Крылья Советов» пройдет праздник трезвости

(Город Казань KZN.RU, 2 августа). 9 сентября в казанском парке «Крылья Советов» пройдет праздник трезвости.

На празднике в столице Татарстана выступят церковные и народные хоры, будет раздаваться литература о вреде алкоголя, наркомании и табакокурения.

Праздник продлится с 15.00 до 20.00, сообщили организаторы.

Отметим, что Всероссийский день трезвости проводится ежегодно в крупных городах страны по благословению патриарха Кирилла.

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